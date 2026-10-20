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中國商店遭控低價競爭 地方政府調查70家業者

中國國企承建億元醫院 勞工資格與工程進度遭質疑

與中國建交3年成效遭檢視 阿斯夫拉曾主張恢復台宏邦交

台灣前友邦宏都拉斯近期加強查緝中國商家及勞工的合法身分，移民當局在首都商業區與中國國企承建的醫院工地展開稽查，共有41名中國籍人士被要求接受進一步審查或被查出移民身分不符規定。這波行動正值宏國總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）上任約9個月之際，由於他競選期間曾主張恢復與台灣的外交關係，相關發展也引發關注。根據南華早報報導，宏都拉斯首都近期出現針對中國商家的抗議聲浪。10月初連假期間，首都雙子城德古西加巴 （Tegucigalpa）和科馬亞瓜 (Comayagua）的主要商業道路上，出現寫著「德古西加巴與科馬亞圭拉對中國商店說不」（Tegucigalpa and Comayaguela say no to Chinese shops）的布條，但目前尚不清楚由誰懸掛。數日後，當地市政府針對約70家中國人經營的商店展開調查，起因是宏國本地商家指控，中國業者以低於成本的價格販售商品，影響市場競爭。負責調查的市政警察法官卡薩索拉（Fredy Casasola）向當地電視台TSi表示，初步發現約68%至70%的受查商家存在違規經營情況，若未能完成合法化程序，可能遭到暫時或永久停業。不過，市政府與移民局尚未證實，這70家受查商店是否與移民官員稽查的54家店面重疊。德古西加巴市長塞拉亞（Juan Diego Zelaya）強調，調查與商家國籍無關，目的是維護公平競爭，「我們不會允許守法業者，在與可能違法經營的商家競爭時處於不利地位。」此外，宏都拉斯國家移民局近日聯合警方及情報人員，在德古西加巴相鄰的科馬亞圭拉（Comayaguela）商業區，針對54家商店進行稽查，並約談86名中國籍人士。其中25人被要求前往移民機關，進一步接受身分及證件查驗。此外，移民官員也前往宏國南部喬盧特卡（Choluteca），檢查中國國有企業承建的區域醫院工程，發現現場128名中國籍工人中，有16人的移民身分不符規定。目前當局尚未說明相關人士的證件究竟存在哪些問題，也未透露是否有人面臨遣返。此次遭移民局稽查的喬盧特卡區域醫院，由中國國有企業上海建工集團旗下的SFECO集團承建，工程合約於2024年10月、前總統卡斯楚（Xiomara Castro）執政期間簽署。該項目金額超過1億美元（約新台幣31億元），原定去年11月完工，但目前仍在施工。事實上，這項工程的中國籍勞工聘用情況早已引發爭議。宏都拉斯媒體《先驅報》（El Heraldo）去年取得衛生部資料發現，中國籍人士占工地人力約三分之一，其中約半數從事木工、鋼筋及砌磚等工作。宏國衛生部副部長卡斯蒂約（Jose Castillo）今年3月曾表示，原先允許中國人員來宏工作的條件，是必須具備當地缺乏的專業技術，但他在視察工地時，卻親眼看見中國工人從事砌磚工作。不過，前移民局長帕斯（Wilson Paz）則強調，這些中國勞工當初均透過合法管道入境。宏都拉斯於2023年3月，在卡斯楚政府主導下與台灣斷交，轉而與中國建立外交關係。今年5月，宏都拉斯國會通過決議，要求政府機關針對中國商店的稅務、進口業務及員工移民身分展開全面稽核。提案的國家黨議員裴瑞茲（Mario Perez）批評，宏都拉斯與中國建交3年來，迎來的主要是零售商店，而非原先期待的大型工業投資。此外，宏國移民局長科德羅（Carlos Cordero）先前向國會表示，自2014年以來，共有2萬4837名中國籍人士以非正規方式入境宏都拉斯，其中2023年人數明顯增加。阿斯夫拉在競選期間曾主張恢復與台灣的外交關係，上任後也下令重新檢視前政府與中國簽署的各項協議。不過目前尚無與台灣恢復邦交的跡象，宏國外交部今年6月否認曾與台灣進行任何正式接觸。