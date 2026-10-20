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年底選舉倒數38天，信民協會今（20）日公布台北市長最新民調，台北市長參選人沈伯洋支持度50.3％超車領先蔣萬安33.3％，相較於9月調查，沈伯洋增加9.8個百分點，蔣萬安減少8.4個百分點。而本次民調抽樣泛藍26.6％、泛綠42.2％，也未針對政黨傾向做加權，民調專家戴立安說明，因為民調就是意見的表達，是社會脈動心電圖，因此自己忠實紀錄並呈現，強調選舉輸贏自己一點興趣都沒有也無關，「有人信、有人不信，隨便！」信民協會今日公布最新民調，沈伯洋以50.3％超車領先蔣萬安33.3％，其中抽樣泛藍26.6％、泛綠42.2％，且並未針對政黨傾向進行加權。戴立安說明，本次樣本沒有對政黨特徵作處理，強調「選舉輸贏我一點興趣都沒有跟我無關！」戴立安表示，民調是意見的表達，是現在民眾社會的脈動心電圖，現在街頭很熱、網路很熱，自己忠實的記錄下來，藍綠表態有差距但還是忠於呈現，因此不會去修改民眾表達政黨的意向，「有人信、有人不信，隨便！」