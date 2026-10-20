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建立長期願景 2023年榜眼續留夏洛特

2.09億美元頂薪續留 成2023年梯次第7人

根據外媒ESPN報導，夏洛特黃蜂今（20）日確定與23歲當家前鋒米勒（Brandon Miller）簽下1份為期5年、總價值高達2.09億美元的新秀頂薪合約，確立未來進入「米勒時代」。此則消息已經獲得米勒經紀人AJ·瓦伊納丘克（AJ Vaynerchuk）與米德爾頓（Joey Middleton）正式確認，成為2023年選秀會第7位提前簽下續約的新生代球員。作為2023年NBA選秀會第2順位探花秀，米勒自加盟黃蜂以來便展現出極高的天賦與即戰力。首年就靠穩定的外線投射能力，迅速站穩先發，並在新人球季展現出全能身手，入選年度新秀陣容並在新人王票選中名列前茅。上季，米勒在場上更進一步，繳出場均20.2分、4.9籃板與3.3助攻亮眼成績單，同時單季飆進多達204顆三分球，展現出頂級側翼射手與得分手的潛質，黃蜂休賽季將主力控衛鮑爾（LaMelo Ball）交易到灰狼，當時便被認為是要改以米勒作為未來基石。隨著這份高達2.09億美元的頂級新秀合約達成，黃蜂隊不僅提前綁定這位23歲潛力前鋒至未來多年，也正式確立米勒作為球隊未來重建與長期爭勝的核心地位，對於積極尋求陣容年輕化與競爭力的夏洛特管理層而言，提前與米勒續約是休賽季最重要的運作之一。此外，隨著米勒續留黃蜂，成為2023年選秀會第7位提前簽下續約的新生代球員，其餘6人是文班亞馬（Victor Wembanyama）、湯普森兄弟（Amen Thompson、Ausar Thompson），華萊士（Cason Wallace）、喬治（Keyonte George）與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）