我是廣告 請繼續往下閱讀

▲凱納從E-Bike(電動輔助自行車)三電霸主跨界智慧無人載具，搶攻全球新藍海。(圖／記者柳榮俊攝，2026.10.20)

▲凱納以其在台中精密機械園區建立的堅實研發與智慧製造實力，成功蛻變為跨足空域與地面的「全方位智慧動力系統解決方案提供者」。(圖／記者柳榮俊攝，2026.10.20)

以電動輔助自行車（E-Bike）三電系統與數位生態系聞名的台灣指標大廠「凱納公司（Hyena）」，近年積極發揮其在動力領域與系統整合的核心優勢，從E-Bike三電霸主跨界投入無人機（UAV）及無人載具新世代應用市場。凱納成功將精密電控實力從地面延伸至空域，也為台灣智慧機械與載具產業，再添一記轉型升級的漂亮出擊。坐落於台中精密機械園區的凱納，長期深耕全球E-Bike市場，以高度自主的電機、電池、電控（三電）軟硬體整合能力，打破過去長期遭國際外商壟斷的局面。談及選擇扎根台中的戰略原因，凱納指出，台中不僅是全球自行車產業與精密機械的重鎮，更是大肚山「黃金縱谷」智慧製造聚落的核心。台中擁有完整且強大的在地供應鏈支撐，從高精度金屬加工、模具開發、電子零組件到表面處理，方圓數十公里內即可完成高效的研發打樣與量產協同。此外，中部地區頂尖大專院校環繞，為凱納提供了源源不絕的電控、軟體與機械工程人才。這份獨一無二的在地聚落優勢，成為凱納得以快速迭代技術、精準響應國際客戶需求的最堅實後盾。凱納董事長莊侑頲指出，凱納的核心競爭力在於「自主三電與軟硬體整合」，擁有從電機、電池、控制器、感測器、人機介面（HMI）到專屬 App 的完整研發與製造能力。在輕量化與系統方案方面，凱納專注於提供輕量化輪轂驅動（Hub Motor）與中置驅動系統（Mid-drive）解決方案，深耕歐美品牌車廠的 ODM/OBM 市場。凱納還透過軟硬整合建立了一套數位生態系，從生產、裝機到售後服務，包括消費者、店家、組車廠、品牌客戶都能受惠。莊侑頲舉例，對消費者來說，車子騎到半路故障，利用 App 即可自動偵測問題點並連線附近店家；店家也能透過軟體連線即時掌握故障資訊，提供精準維修。目前，凱納不僅是國內最大 E-Bike 三電系統製造商，更躋身全球前十大，公司並規劃三年內股票掛牌上櫃。面對全球智慧化與無人化浪潮崛起，凱納展現強烈企圖心，2024年開始將原本應用於微移動載具的成熟動控技術，全面擴展至無人飛行載具（UAV）、無人地面載具（UGV）與無人水面載具（USV）等多元領域。莊侑頲表示，此次轉型切入無人機領域並非從零開始。E-Bike 的動力系統與無人載具的底層技術高度互通，同樣極度依賴高效率馬達控制、電池管理系統（BMS）、精密感測器、嵌入式軟體與電力電子技術，這些累積多年的核心技術讓凱納得以迅速切入市場。凱納投入無人機研發也陸續開花結果。在 Japan Drone 等國際無人機展會中，凱納展示了專為無人機與無人系統打造的 UAV 電子調速器（ESC）、飛行控制模組（FC）及高響應推進系統整合方案。莊侑頲強調，凱納推出的無人機動力模組，主打高響應推進控制、卓越系統整合度與高可靠性，精準對應工業巡檢、公共安全、物流搬運及特殊任務等嚴苛需求。近幾年隨著全球供應鏈重組，以及地緣政治對無人機自主供應鏈的急迫需求，台灣正積極打造「非紅無人機產業聚落」。凱納善用台中精密機械與電子產業的完整供應鏈鏈結，在台中園區建立起堅實的研發與智慧製造基地。業界指出，台中擁有完整的航太與精密機械供應鏈體系，凱納將 E-Bike 的成功經驗複製到無人機領域，不僅開闢了全新的成長曲線，更成功將技術版圖從單車零組件供應商，蛻變為跨足空域與地面的「全方位智慧動力系統解決方案提供者」。凱納的跨界突破，也再次讓台中的精密機械與電控實力，在全球無人載具供應鏈中占據關鍵的戰略地位。（台中市政府經濟發展局廣告）