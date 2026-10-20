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王品集團證實：石二鍋漲價！平均漲幅8.8% 記者比對調漲菜單

王品集團證實：「因應營運成本不斷攀升，為維持出餐品質及最佳服務，石二鍋調整部分商品售價，同時全面升級主餐內容與增加自助吧的多元選擇，希望持續提供消費者更豐富的用餐體驗。」

▲王品集團平價小火鍋「石二鍋」驚傳漲價！粉絲到門市用餐發現「連換主食都變貴 沒有想去的欲望」，免費換冬粉也沒了。《NOWNEWS今日新聞》記者比對新菜單牛、豬、雞全變貴，海鮮調漲最多61元。（圖／王品集團wowprime.com/zh-tw/）

石二鍋所有門市白飯吃到飽！王品：菜單也有調降部分品項

石二鍋品牌營運調整與服務體驗升級說明 全文一覽

說明品牌營運調整、與服務體驗升級，列舉上選豬梅花變貴至269元、漲幅約8.5%，但滋養藥膳鍋底調降為49元、降幅為16.9%。官方回應455字全文一次看。◾️248元→269元：貴21元◾️268元→299元：貴31元◾️268元→299元：貴31元◾️318元→319元：貴1元◾️328元→389元：貴61元◾️258元→269元：貴11元業者進一步表示，「在通膨壓力下，我們還是堅持使用原塊肉和有產銷履歷的蔬菜。」，上選豬梅花由248元調整為269元，漲幅約8.5%；主餐新增「雙享自由配299元」及「海陸大三拼399元」，提供更多肉品搭配與份量選擇；另新增249元低脂豬里肌餐點。王品集團表示，「本次調整，點餐率最高的涮涮鍋、石頭鍋（鍋底）仍然維持免費，酸白菜鍋、最受消費者喜愛的丸餃類，還有石二鍋引以為傲的履歷蔬菜，價格不變」。而且也有調降部分品項，「滋養藥膳鍋從59元調降為49元，降幅為16.9%。大菜盤加購價由45元調降至29元，降幅為35.6%，以維持消費者的選擇彈性。所有門市都提供白飯吃到飽及更多免費的飲品選擇。」同步推出299元＋399元主餐限定組合回饋活動，首波贈送小干貝，希望讓消費者在價格調整之際，也能感受到餐點內容與整體用餐體驗的提升。因應營運成本不斷攀升，為維持出餐品質及最佳服務，石二鍋調整部分商品售價，同時全面升級主餐內容與增加自助吧的多元選擇，希望持續提供消費者更豐富的用餐體驗。本次調整，點餐率最高的涮涮鍋、石頭鍋仍然維持免費，酸白菜鍋、最受消費者喜愛的丸餃類，還有石二鍋引以為傲的履歷蔬菜，價格不變，整體菜單平均漲幅8.8%。上選豬梅花由248元調整為269元，漲幅約8.5%；主餐新增「雙享自由配299元」及「海陸大三拼399元」，提供更多肉品搭配與份量選擇；另新增249元低脂豬里肌餐點。石二鍋也調降部分品項，滋養藥膳鍋從59元調降為49元，降幅為16.9%。大菜盤加購價由45元調降至29元，降幅為35.6%，以維持消費者的選擇彈性。所有門市都提供白飯吃到飽及更多免費的飲品選擇。此外，新莊建國一店、汐止遠雄店、豐原愛買店，3 家新門市新增霜淇淋機。其餘門市將陸續引進更多元的飲料機。石二鍋並推出299元+399元主餐限定組合回饋活動，首波贈送小干貝，希望讓消費者在價格調整之際，也能感受到餐點內容與整體用餐體驗的提升。