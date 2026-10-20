我是廣告 請繼續往下閱讀

強颱薔琵持續逼近台灣，中央氣象署提醒，23日到25日可能將對台灣造成較明顯影響。台北市長蔣萬安今（20）日被問到周五（23）日有無可能停班停課，他說會密切關注颱風動態，聽取各界報告，會依照既有程序判斷跟決定。蔣萬安說，今天市政會議他也聽取消防局在內各機關防颱整備工作和最新颱風動態，也做了相關指示，今晚也會到緊急應變中心親自主持相關的防颱整備工作。蔣萬安說，接下來會密切關注颱風動態，那會聽取各界報告，掌握相關風勢、雨勢，就會依照相關的既有程序做判斷跟決定。中央氣象署表示，針對主要城市及離島「120小時颱風暴風侵襲機率」，截至今天上午8時，宜蘭縣、基隆市暴風侵襲機率最高達61%，台北市其次來到56%，花蓮縣、新北市54％、桃園市49%、新竹縣42%。