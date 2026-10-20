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陳意涵在愛情喜劇《新手上路》飾演意外懷孕的新手媽媽「張如意」，角色因懷疑自己的育兒能力陷入產後憂鬱，一度將女兒送給別人。戲外已是二寶媽的她，受訪時也坦言，生下第一胎後曾在餵母乳期間陷入矛盾，甚至快樂不起來，她一方面很希望孩子吃得飽，另一方面卻會冒出「你為什麼要再吃我的奶」的念頭，直到停止哺乳後才逐漸恢復。陳意涵表示，第一胎出生後受到荷爾蒙改變影響，情緒多少出現波動，其中以親餵及擠奶時的感受最明顯。她一方面很希望孩子吃得飽，另一方面卻會冒出「你為什麼要再吃我的奶」的念頭，連自己都無法理解這種拉扯從何而來。由於產後母乳充足，即使孩子半夜仍在睡覺，她也得起床擠奶，長期下來心情不時陷入低潮，「就有一種好像快樂不起來的感覺。」她不確定當時是否與產後憂鬱有關，只知道停餵母乳後，這些難以解釋的情緒才慢慢消失。所幸當時有家人陪伴，讓她獲得喘息空間。雖然生第一胎時先生曾有段時間不在身邊，但媽媽擁有豐富育兒經驗，知道如何處理各種狀況，反而讓她安心不少。談到夫妻育兒分工，陳意涵笑稱自己屬於陪孩子玩耍的輕鬆派，先生則扮演比較嚴格的角色。儘管兩人的教養方式不同，仍約定不在孩子面前唱反調，原則是「誰先講，就聽先講的那個人」，即使不認同另一半的決定，也會等到私下再溝通，不會當著孩子的面推翻對方。劇中陳意涵飾演的張如意後悔將女兒送走，與天心飾演的黑道大嫂「珍珠」展開搶子攻防。天心形容，珍珠好不容易獲得夢寐以求的孩子，卻又面臨被奪走的可能，才會崩潰喊出：「要不就不給我，你不要又給我、又不給我！」陳意涵認為，兩名角色都有自己的理由，也都有做得不夠好的地方，母親付出的愛無法用單一標準量化，更不能輕易評斷誰才有資格成為好媽媽。戲外尚未生育的天心坦言，過去曾與先生認真討論是否要孩子，但因自己出身單親家庭，深知單親媽媽獨自養育孩子的辛苦，難免擔心婚姻未來若出現變化，自己是否還有能力兼顧工作、陪伴與照顧，「我怕我自己沒有那個能力，當一個好媽媽。」成為新手爸爸後接演本劇的劉冠廷，則把照顧兒子「小太陽」的經驗融入角色。他透露，太太孫可芳曾因孩子哭鬧，一早起床忍不住向他發脾氣，事後又主動道歉，因為知道他也很認真照顧孩子。這段經歷讓他體會到，夫妻面對育兒壓力時，彼此理解與體諒格外重要。