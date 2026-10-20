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台中「嵩sung」餐廳飲料跑出活蛞蝓！店員看一眼：很正常

▲有民眾昨日至嵩sung點了一杯飲料，沒想到飲料上的裝飾花朵跑出活蛞蝓。（圖／翻攝Thread@k382214）

但對方竟稱「因這是食用花，有蛞蝓是正常的」，後續幫他們換了一杯飲料，更將他們單點的布丁改為招待

飲料有活蛞蝓！嵩sung緊急道歉：停業一天、開放退費

嵩sung將立即下架所有食用花相關食材，並於今（20）日自主停業一天

只要是在昨（19日）至嵩sung美村店用餐的顧客，皆可憑當日消費發票辦理全額退費

▲針對飲料有蛞蝓一事，嵩sung發布聲明致歉。（圖／嵩 sung臉書）

連鎖手搖飲料「八曜和茶」先前才爆出飲料中有蛞蝓事件，如今台中「嵩sung」餐廳也有類似情況。對此，嵩sung緊急發表聲明道歉，表示已立即下架食用花相關食材，並將於今（20）日自主停業一天，同時只要是10月19日至美村店用餐顧客，皆可憑當日消費發票辦理全額退費。一名網友昨晚在Threads發文表示，10月19日晚上6點多前往台中「嵩sung」餐廳，當天同事點了一杯名叫「收藏回憶的那間果汁店」的飲料，沒想到餐點送上後，發現飲料杯上的裝飾花朵跑出一隻蛞蝓，甚至還在他們眼前蠕動。事後原PO找來店員反映，。面對店員的反應，讓原PO不解表示「活生生的蛞蝓在飲料上面爬，觸角還會動是正常的嗎？是我見識太狹隘？蛞蝓出現在飲料上面真的正常」。貼文曝光後，隨即引發眾人傻眼留言「居然還活生生的…」、「現在是流行飲料普發蛞蝓嗎」、「店員回答很正常！？這很不正常吧」、「蛞蝓那麼大一隻附在食用花上，從洗滌、備料、擺盤到出餐，到底有多少個環節眼睛閉著在做」。對此，嵩sung緊急發表聲明道歉，表示對於這次不愉快的用餐經驗，向顧客致上最誠摯的歉意，強調無論使用的是什麼食材，確保餐點與飲品的衛生安全，都是業者最基本的責任，坦言這次的狀況確實不應該發生，但絕不會以任何理由合理化疏失。針對此次事件，，全面檢視食材驗收、清潔處理及出餐檢查流程，重新確認每個環節的衛生安全標準。另外，針對店員當下的回應方式，嵩sung強調，絕非平時對夥伴的教育要求，更不是嵩sung應有的待客態度，「對於這樣不妥當的說明與處理方式，我們深感抱歉，也會立即進行內部檢討與教育改善。」並再度向顧客致歉，後續已主動與顧客聯繫親自表達歉意，並妥善處理後續事宜。