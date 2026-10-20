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入秋天氣漸涼，正是親友相約吃鍋、歡聚同樂的好時節。台灣彩券公司今（20）日推出「好運強強滾」與「金骰子」2款刮刮樂新品，就以台灣人喜愛的火鍋為主題，將熱鬧豐盛的鍋物意象融入票面與遊戲設計，總獎項超過420萬個，總獎金逾11.3億元，頭獎最高200萬元，有5個中獎機會。台彩說明，「好運強強滾」每張售價200元，將台灣大街小巷隨處可見的國民美食「火鍋」作為主題，票面以盛裝山珍海味、翻滾沸騰的澎湃鍋物，搭配吃火鍋少不了的手搖飲與果汁，對獎符號包含魚板、鮮蝦、螃蟹、元寶等與遊戲主題呼應，營造歡聚吃好鍋，好運滾滾而來的熱鬧氛圍，玩法也簡單直覺，只要刮出3個相同符號即可依照獎金表獲得對應獎金，1000元以上的獎項超過18萬個，頭獎200萬元共有5個，總中獎率35%。同日上市的「金骰子」每張售價100元，票面以鑲嵌鑽石的黃金骰子搭配金幣點綴，散發奢華耀眼光芒，遊戲採簡單有趣的「比大小」玩法，只要在任一局中刮出「您的骰子」點數大於「對手的骰子」即得該局獎金，共有5次中獎機會，500元（含）以上的獎項超過18萬個，頭獎50萬元共有5個，總中獎率34.02%。