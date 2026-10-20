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沈伯洋民調領先17% 徐巧芯：國民黨絕地反攻時刻

翻曹興誠大罷免舊帳 徐巧芯質疑選情判斷可信度

喊話支持者別焦慮 徐巧芯：選票力量比民調大

信民協會委託民調專家戴立安，今（20）日公布台北市長選戰最新民調，民進黨台北市長參選人沈伯洋支持度50.3%、台北市長蔣萬安支持度33.3%，沈伯洋拉開17個百分點差距。對此，擔任蔣萬安競總執行總幹事的國民黨立委徐巧芯表示，「要先謝謝信民協會，所發布的民調幫蔣萬安市長催票」，她質疑，這份民調與外界對選情的認知有不小落差，並呼籲支持者在11月28日站出來，「用你手中的一票，在11月28號投下蔣萬安，打臉曹興誠」。徐巧芯表示，這份民調相當有特色，若依照信民協會公布的結果，台北市恐怕成為全國縣市中，國民黨選情最差的地方，與外界認知存在不小差距。她說，不論信民協會究竟是「相信人民還是相信民進黨」，國民黨都予以尊重，但若民進黨已經認為勝券在握，現在正是國民黨絕地反攻、催出更多支持者的時刻。徐巧芯指出，信民協會上次民調顯示蔣萬安領先1.2個百分點，外界原先猜測這次是否會出現小幅落後，沒想到結果竟是落後17個百分點，令人跌破眼鏡。她質疑，儘管社會普遍認為雙方選情逐漸接近，但是否真有如此大的差距，「我想這個公道自在人心」。徐巧芯強調，所有民調都值得參考，但在正式開票前，沒有人能確定真正的選情。即使未來民調顯示蔣萬安落後25%、30%，甚至50%，她都不會感到意外，因為最後決定台北市長的不是信民協會，而是台北市民手中的選票。徐巧芯也將矛頭指向與信民協會關係密切的曹興誠，提到過去大罷免期間，曹興誠曾聲稱她「180%會被罷免」，甚至表示若罷免失敗就活不下去，後來也曾說要搬離信義區，但相關說法並未實現。徐巧芯批評，一個人的信用是長期累積的，曹興誠過去對大罷免選情的判斷與實際結果出現落差，如今又如何讓外界相信，這次民調能準確反映台北市民的真實意向？她強調，外界對民調產生疑慮，並非刻意挑戰民調機構，而是質疑曹興誠過去的選情評估及可信度。不過，徐巧芯也表示，自己過去同樣面對過許多不利民調，仍會秉持謙卑態度，從中檢討不足之處，蔣萬安競選團隊也會以相同態度面對。徐巧芯最後再次感謝信民協會及曹興誠，在選戰關鍵時刻公布蔣萬安落後17個百分點的民調，讓支持者意識到必須積極站出來表態。徐巧芯強調，面對不利民調，支持者不必焦慮或緊張，而是應該化為實際行動，「選票的力量比民調大」，真正決定選舉結果的是11月28日的開票結果。她呼籲所有支持者，用手中的一票支持蔣萬安，「打臉曹興誠」。