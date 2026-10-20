我是廣告 請繼續往下閱讀

運動部揮汗有禮500元你有記得嗎？一堆人錯過確定領不到

「我真的會哭，放完中秋連假忘記了.....現在才看到已經來不及」、「哇，直接錯過了，放完假開始真的太賊啦！真的忘記」、「哭錯過500元機會了，現在看到這貼文才想起來」

▲揮汗有禮第二階段「累積制」活動已經開跑到第四週，不少人才發現自己忘記這件事，500元運動幣領取資格確定不符合。（圖/Threads）

中秋連假放太爽忘光光！揮汗有禮500元飛了：已經來不及

期間只要累積9週都有完成運動任務的話，才會有機會可以獲得500元運動幣。

如今活動已經進行到第四週，等於就算這週上傳到活動結束，最多也只能完成七週，同樣不具備領取500元運動幣的資格

▲運動部揮汗有禮活動大改版採取累積制，不少人連假放太爽完全忘記這回事，即便現在開始上傳到活動結束，也沒辦法完成9週資格認證。（圖/運動部提供）

內行中獎率飆升！500元運動幣抽獎規則、日期一覽

運動部則表示，如果超過5萬人參加，抽籤結果會在今年底12月31日在網站公告