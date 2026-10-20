運動部「揮汗有禮」第二階段加碼活動還記得嗎？運動部在9月中下旬又宣布活動二度延長，這次改一次發500元被讚爆。不過近日就有網友討論「有人還記得揮汗有禮的活動嗎？已經上傳到第三週囉！」結果貼文釣出許多苦主表示：「....放完連假忘記了啦傻眼，已經沒辦法拿到500元了。」原因就是二度延長的揮汗有禮活動，必須要在10週期間完成9週運動紀錄上傳並審核通過才有機會獲得500元，很多人都忘記，已經不符合資格！
運動部揮汗有禮500元你有記得嗎？一堆人錯過確定領不到
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「還有多少人記得這個揮汗有禮的活動嗎？讓我知道一下，我的500元有多少競爭對手，完成第三週上傳的+1」。
貼文曝光後，反而釣出許多苦主表示：「我真的會哭，放完中秋連假忘記了.....現在才看到已經來不及」、「哇，直接錯過了，放完假開始真的太賊啦！真的忘記」、「哭錯過500元機會了，現在看到這貼文才想起來」；不過也有不少人表示「競爭對手在這裡！三週上傳完畢啦！」、「我也是你的競爭對手！500元我來了！」
中秋連假放太爽忘光光！揮汗有禮500元飛了：已經來不及
為什麼很多人會已經不符合資格領取500元？這是因為揮汗有禮第二階段的遊戲規則改成「累積制」，把活動時間拉長，從9月29日至12月6日總計10週的時間，期間只要累積9週都有完成運動任務的話，才會有機會可以獲得500元運動幣。
然而9月29日第一週剛好就是中秋節、教師節連假放完的那週，加上活動加碼是在9月17號才公布，很多人過了10幾天加上連假放太爽根本忘了這件事，如今活動已經進行到第四週，等於就算這週上傳到活動結束，最多也只能完成七週，同樣不具備領取500元運動幣的資格，直接哭出來。
內行中獎率飆升！500元運動幣抽獎規則、日期一覽
《NOWNEWS》記者也就是那位忘記上傳的人，沒有把這件事情登記在行事曆上直接就忘得一乾二淨，現在想參加也已經來不及，枉費每週都有運動的習慣，在此也恭喜各位內行的人競爭對手大幅減少，中獎率飆升！先預祝各位讀者順利中獎。
這次延長加碼的500元不是發放現金，而是以運動幣的形式發放，但也可以拿去指定實體通路購買東西，算是一種抵用券的概念。至於運動幣發放時間及適用範圍，運動部則表示，如果超過5萬人參加，抽籤結果會在今年底12月31日在網站公告，可以用在哪裡以及何時發放，依116年運動幣政策辦理，預計今年底前另行公告。
我是廣告 請繼續往下閱讀
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「還有多少人記得這個揮汗有禮的活動嗎？讓我知道一下，我的500元有多少競爭對手，完成第三週上傳的+1」。
貼文曝光後，反而釣出許多苦主表示：「我真的會哭，放完中秋連假忘記了.....現在才看到已經來不及」、「哇，直接錯過了，放完假開始真的太賊啦！真的忘記」、「哭錯過500元機會了，現在看到這貼文才想起來」；不過也有不少人表示「競爭對手在這裡！三週上傳完畢啦！」、「我也是你的競爭對手！500元我來了！」
為什麼很多人會已經不符合資格領取500元？這是因為揮汗有禮第二階段的遊戲規則改成「累積制」，把活動時間拉長，從9月29日至12月6日總計10週的時間，期間只要累積9週都有完成運動任務的話，才會有機會可以獲得500元運動幣。
然而9月29日第一週剛好就是中秋節、教師節連假放完的那週，加上活動加碼是在9月17號才公布，很多人過了10幾天加上連假放太爽根本忘了這件事，如今活動已經進行到第四週，等於就算這週上傳到活動結束，最多也只能完成七週，同樣不具備領取500元運動幣的資格，直接哭出來。
《NOWNEWS》記者也就是那位忘記上傳的人，沒有把這件事情登記在行事曆上直接就忘得一乾二淨，現在想參加也已經來不及，枉費每週都有運動的習慣，在此也恭喜各位內行的人競爭對手大幅減少，中獎率飆升！先預祝各位讀者順利中獎。
這次延長加碼的500元不是發放現金，而是以運動幣的形式發放，但也可以拿去指定實體通路購買東西，算是一種抵用券的概念。至於運動幣發放時間及適用範圍，運動部則表示，如果超過5萬人參加，抽籤結果會在今年底12月31日在網站公告，可以用在哪裡以及何時發放，依116年運動幣政策辦理，預計今年底前另行公告。