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長者優惠票價機制盼檢討

小三通帶貨 貨運價低到不成比例

拓展機身彩繪、商業廣告 增加非票務收入

日前剛三讀通過《老人福利法》修正，長者綜所稅率未達20%，免繳健保，不過，我國進入超高齡社會，相關做法引起世代不公差異。近日有業者同樣面臨政策壓力，期待可以檢討長者機票優惠，以及貨運價格。華信航空今（20）日表示，希望參考鄰近國家制度，同時兼顧居民權益以及航空公司營運。國內機票價錢超過20年未檢討，業者陸續提出票價機制調整；交通部航政司指出，目前還在檢討中。華信航空董事長陳大鈞則說，國內線票價調漲與其不斷精算，不如讓價格回歸市場機制。他舉例，雙十節等連續假期期間，即使是熱門時段，卻出現前後兩班航班各有70名乘客，中間一班卻只有1名乘客的情況。陳大鈞表示，理想情況下，航空公司可以依據市場需求彈性調整票價，他也理解政府的難處，票價並非現階段最迫切的議題，或許可以優先從貨運價格調整著手。華信航空總經理莊明哲補充，貨運價格是票價的十分之一，以金門航線為例，國內線貨運價格約為每公斤18元，但相同距離的國際線價格可達每公斤100元。若以小三通與航空直航作比較，兩者運價差距達十倍。另一方面，目前我國年滿65歲以上長者搭乘國內線機票享有半價優惠，華信航空認為同樣有檢討空間。莊明哲以日本為例，每個航班中約有7個座位提供長者優惠7折，售完後其他票價就是全票，但另外針對鄉親仍有優惠，因此不影響居民交通需求。莊明哲分析，華信航空收入佔比中長者約佔15%，鄉民約佔三成。若從台北到金門走小三通前往廈門來回價錢約6,000元；若採直航方式，則約需1.2萬至1.8萬元，希望從長者福利制度開始檢討。相關票價及貨運價格調整方案已提報民航局，第一季便已提出申請，仍須進一步調整討論，近期預計召集相關單位及學者開會討論；不過長者票價涉及衛福部《老人福利法》尚未提案。金門航線的貨運需求多與小三通往來有關；澎湖航線的貨運則以生鮮食品及居民日常生活用品為主，包括超商商品、鮮花等。莊明哲指出，若是貨運收入達到國際線費用一半才會符合比例，否則小三通帶貨等需求也會排擠一般旅客使用。目前貨運收入約占整體營收的十分之一，約6000萬元；若能提高至國際線一半，貨運收入可望增加至1.2億元。另，若長者票價優惠減少一半，粗估可以減少支出約5%。另，為持續活化營收，華信航空也推動機身彩繪增加收入。莊明哲指出，明年1月將再公布一架彩繪機，馬祖方面明年也將再推出一架，另外還有兩架飛機正在與商業公司洽談廣告合作。一架塗裝飛機包含貼紙等製作費用，每年費用預估為300萬至400萬元，同時機上用品也成廣告版位，改為印有廣告的瓶裝水，持續拓展非票務收入來源。