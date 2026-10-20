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國民黨台北市長候選人蔣萬安將於26日成立競選總部，競選團隊布局也逐漸明朗，他昨（19）日宣布邀請台中市長盧秀燕出任競選總部主任委員，並公布團隊其他重要幹部名單，由立委羅智強擔任總幹事、徐巧芯出任執行總幹事。羅智強指出，民進黨這回「凶暴進化」以32路軍全軍出征，但更重要的是如何站起來，他相信選民是睿智的，會用選票肯定蔣萬安，讓其能順利連任。「蔣萬安怎麼了？答案是：沒有人能承受民進黨的第一擊。」羅智強表示，接任蔣萬安競選總幹事的第2天，有記者向他反映蔣萬安團隊太輕敵，也有人提到民進黨台北市長參選人沈伯洋如何厲害，也點出了蔣萬安團隊有什麼樣的問題。他觀察認為，在台灣，沒有人能承受民進黨的「第一擊」而不倒下，問題在於倒下之後，多快的速度可以站起來。羅智強直言，蔣萬安的團隊，當然有要改進的地方，這也是盧秀燕接主委、他接總幹事的原因，大家也會努力改進，但最大的關鍵，並不是蔣萬安團隊哪裡犯了大錯，而是挾著上不封頂的媒體、網軍、國家資源的民進黨，實在太凶暴。沒有人可以承受這國家機器的力量，在第一擊之下不倒下，即便強如蔣萬安，也不例外。羅智強續指，蔣萬安這次面對的是民進黨的「凶暴進化」，他們不再分兵攻擊其他人，而是32路軍全軍出征蔣萬安。所以，要在意的不是「怎麼倒下了？」因為，倒下是「必然」；要在意的是「如何站起來！」這一點，他對蔣萬安有深厚的信心，同時要告訴大家，民進黨的第一擊，就像點滿「暴擊」技能，威力無比。「但這個暴擊，也不是無敵的。只要被施暴的人，回血夠快，國家力量，我們一樣能擊敗。」羅智強重申，對蔣萬安有深厚的信心，他是一個有政績、有遠見、正派溫暖、敦厚正直的好市長；他不曾辜負選民，也從未改變理念，大家會和萬安一起戰勝凶暴謊言，「我知道，選民一定是睿智的，也會用選票肯定蔣萬安，讓他順利連任」。