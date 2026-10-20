我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長選戰持續升溫，現任市長蔣萬安與民進黨參選人沈伯洋正面交鋒，也讓不少藝人開始關注政治話題。新生代台八男星陳星昨（19）日在社群坦言，自己受到這波選舉熱度感染，「我也好想當支持者」，但礙於演員及藝人身分，每次想發文都必須再三考慮，甚至緊張到「有點抖抖的」，一席話立刻引來網友猜測他的政治傾向。陳星發文表示：「我是演員也是藝人，看到這次台北市長選舉這麼熱血，我也好想當支持者，每次想發文都再三考慮，有點抖抖的，哈哈哈。」他雖未透露心中的人選，仍好奇詢問粉絲：「大家最近也被這波熱血渲染到了嗎？」看得出相當關注台北選情，卻又擔心公開立場後引起爭議。貼文曝光後，不少網友開始從蛛絲馬跡猜測，有人開玩笑建議他使用摩斯密碼、藏頭詩，甚至把候選人刺在腳底；也有人留言：「你崇拜江宏恩嗎？是的話歪個嘴。」暗指近日公開表態支持沈伯洋的江宏恩。由於陳星隸屬三立藝能，也有網友酸稱「三立的藝人還需要表態嗎」、「你都三立了還在裝什麼？」隨即有人反駁，藝人任職或拍戲的電視台，不能直接代表政治傾向，並舉出其他電視台旗下藝人也各自擁有不同立場。另有網友勸他不必承受公開表態的壓力，「投票就對了，自己決定自己的未來」，也有人表示只要多看、多比較候選人的政見，答案自然會出現在心中。還有曾因談論政治遭到攻擊的網友現身說法，坦言公開立場後曾多次想刪除帳號，顯示藝人與公眾人物談及政治時，確實容易面臨不同聲音。陳星是三立藝能旗下新生代演員，近年參與長壽本土劇《戲說台灣》演出，曾在單元《觀音蓮花李姑娘》飾演男主角王百川，與陳詩縈飾演的世仇之女郭小月上演水畔吻戲。他事後透露拍攝時沒有借位，短短6秒畫面在社群引發討論，貼文更突破萬人按讚，讓他的知名度隨之攀升。台北選戰升溫後，已有藝人公開表達支持對象。江宏恩日前透過預錄影片力挺沈伯洋，更表示不怕政治立場影響演藝工作，「我是台灣人，我拍台灣戲」，並號召民眾拉票，把心目中的市長送進台北市政府。蔡康永日前也現身沈伯洋競選總部活動，手持加油棒坐在台下，不過他當時僅表示前來參與、聽取各方意見，也稱若能訪問雙方都很棒，並未明確表態支持沈伯洋。另一邊，李明依先前則公開表態會把票投給蔣萬安，還反問「不然還有誰可以投？」她發言後一度遭網友湧入社群批評，後續仍發文回應，沒有收回立場。