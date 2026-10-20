信民協會委託民調專家戴立安，今（20）日公布台北市長選戰最新民調，民進黨台北市長參選人沈伯洋支持度50.3%、台北市長蔣萬安支持度33.3%，沈伯洋領先17%。蔣萬安稍早回應，民調都參考，他持續一步一腳印，用政績來說話。 我是廣告 請繼續往下閱讀 蔣萬安表示，他經歷這麼多次選舉，對於各項民調都來參考，但最重要就是持續穩健一步一腳印，來爭取市民的認同。 蔣萬安也呼籲，所有支持台北市這四年所端出的漂亮成績單、肯定蔣萬安，都希望大家11/28勇敢站出來，投下關鍵一票，支持蔣萬安、台北市政府，讓台北進步持續往前邁進。 相關新聞 快訊／台北最新民調曝！沈伯洋支持度50.3％ 超車蔣萬安33.3％民調抽樣偏綠？戴立安：忠於呈現社會脈動、信不信隨便！蔣萬安落後17%！徐巧芯反謝民調催票：11／28用選票打臉曹興誠台北市長選戰今迎最新民調 盧秀燕被問是否掌握？她簡短回1句 蘇柏銓編輯記者入行邁入第4年，關注國民黨、立法院與內政部動向，同時兼跑國防部議題。習慣在權力與政策的交會處觀察、提問，試著把複雜的政治現場說清楚、講明白。記錄採訪現場的所見所聞，也整理政治背後的脈絡與事實。...作品集 信民協會戴立安台北市長選戰蔣萬安沈伯洋