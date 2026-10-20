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信民協會委託民調專家戴立安，今（20）日公布台北市長選戰最新民調，民進黨台北市長參選人沈伯洋支持度50.3%、台北市長蔣萬安支持度33.3%，沈伯洋領先17%。蔣萬安稍早回應，民調都參考，他持續一步一腳印，用政績來說話。蔣萬安表示，他經歷這麼多次選舉，對於各項民調都來參考，但最重要就是持續穩健一步一腳印，來爭取市民的認同。蔣萬安也呼籲，所有支持台北市這四年所端出的漂亮成績單、肯定蔣萬安，都希望大家11/28勇敢站出來，投下關鍵一票，支持蔣萬安、台北市政府，讓台北進步持續往前邁進。