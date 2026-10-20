中央氣象署預報員趙竑表示，薔琵颱風路徑持續東修，登陸台灣機率降低，看似有機會「閃過台灣」，但因颱風規模大、強度仍可能增強，周五（10月23日）最接近台灣，北台灣、宜蘭、花蓮要慎防豪大雨，最快明晚至周四上半天（10月21日至10月22日）發布海上颱風警報，若路徑更靠近，周四晚間不排除發布陸上警報。
強烈颱風薔琵，今（20）日上午，位置在鵝鑾鼻東南東方1680公里處，以每小時25公里速度，向西北西進行，中心附近最大風速每秒55公尺（每小時198公里），瞬間最大陣風每秒68公尺（每小時245公里），七級風平均暴風半徑250公里，十級風平均暴風半徑120公里。
薔琵最快明晚發海警 周四不排除發布陸警
趙竑指出，薔琵颱風持續沿著太平洋高壓南側，往西北西方向移動，周四高壓減弱後會逐漸往北轉向，北轉角度仍有不確定性，因此周五、周六究竟會「偏東更遠離台灣」或「偏西更靠近台灣」，還需要時間觀察，預估明天深夜至周四上半天發布海上警報，若路徑更接近台灣，周四晚間也有機會發布陸上警報。
趙竑提及，相較於前幾天的預估路徑，薔琵颱風現階段登陸台灣機率降低，整體看似往東修正，有「閃過台灣」的味道，但薔琵颱風是一顆大又強的系統，不只強度還會提升，暴風半徑也有擴大的空間，因此周五、周六靠近台灣時，依舊會替「北台灣、宜蘭、花蓮」帶來明顯的豪大雨。
周五颱風最靠近 北部、宜花慎防局部豪雨
趙竑說明，今天各地多雲到晴，東北部、東南部、恆春有零星雨，明天東北季風增強，新竹以北、東半部降雨機率增加，午後南部山區有零星雨；周四薔琵颱風外圍環流影響，大台北山區、宜蘭就會有局部大雨，東半部降雨增加，午後南部山區有零星雨。
周五是薔琵颱風最接近台灣，特別是北部、宜蘭、花蓮有局部大雨或豪雨，周六颱風逐漸往北遠離，但北部仍有局部大雨、豪雨，東半部、中部山區偶有降雨發生，其他地區多雲為主。
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趙竑指出，薔琵颱風持續沿著太平洋高壓南側，往西北西方向移動，周四高壓減弱後會逐漸往北轉向，北轉角度仍有不確定性，因此周五、周六究竟會「偏東更遠離台灣」或「偏西更靠近台灣」，還需要時間觀察，預估明天深夜至周四上半天發布海上警報，若路徑更接近台灣，周四晚間也有機會發布陸上警報。
趙竑提及，相較於前幾天的預估路徑，薔琵颱風現階段登陸台灣機率降低，整體看似往東修正，有「閃過台灣」的味道，但薔琵颱風是一顆大又強的系統，不只強度還會提升，暴風半徑也有擴大的空間，因此周五、周六靠近台灣時，依舊會替「北台灣、宜蘭、花蓮」帶來明顯的豪大雨。
趙竑說明，今天各地多雲到晴，東北部、東南部、恆春有零星雨，明天東北季風增強，新竹以北、東半部降雨機率增加，午後南部山區有零星雨；周四薔琵颱風外圍環流影響，大台北山區、宜蘭就會有局部大雨，東半部降雨增加，午後南部山區有零星雨。
周五是薔琵颱風最接近台灣，特別是北部、宜蘭、花蓮有局部大雨或豪雨，周六颱風逐漸往北遠離，但北部仍有局部大雨、豪雨，東半部、中部山區偶有降雨發生，其他地區多雲為主。