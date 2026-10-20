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魔力藍連3年披藍袍 富邦悍將球團解釋原因

球季尾聲就有意續約 球季還未結束就確定續留

▲富邦悍將在球季尾聲，隨即與魔力藍洽談續約，今日正式宣佈與魔力藍完成新球季的合約簽署。（圖／富邦悍將提供）

富邦悍將備戰2027年新球季，今日確定和陣中洋將魔力藍（Shawn Morimando）完成續約，明年球季魔力藍將繼續披上悍將戰袍出戰，是悍將明年球季首位確定簽約的外籍戰力，富邦悍將球團也解釋原因，在於他積極投入訓練態度與樂於分享經驗的親和特質。今年是魔力藍效力悍將的第2個球季，先發出賽24場、139局投球都是本季悍將陣中投手群最多，拿下9勝、防禦率3.04、91次三振繳出水準之上的表現，是悍將先發輪值的中流砥柱，也多次在球隊面臨連戰或關鍵戰役時展現強投本色，除了場上的表現，魔力藍積極投入的訓練態度與樂於分享經驗的親和特質，也為悍將投手群樹立榜樣。富邦悍將在球季尾聲，隨即與魔力藍洽談續約，今日正式宣佈與魔力藍完成新球季的合約簽署， 2027年將繼續為悍將效力。富邦悍將球團表示，很高興能在短時間內達成共識完成續約，魔力藍對台灣棒球環境非常熟悉，與富邦悍將團隊默契更是無庸置疑，球團期待新賽季魔力藍能持續以穩健表現為悍將貢獻，一起朝共同目標邁進。