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走讀公園與公共空間蛻變 候選人平均不到37歲

聚焦各地第一線發展痛點

鄭朝方勉勵新世代扛起新時代責任

新竹縣長候選人、竹北市長鄭朝方昨（19）日與太保市長候選人呂慧瑜、宜蘭市長候選人韓瑩、南投市長候選人沈夙崢、屏東市長候選人梁育慈及彰化市長候選人黃柏瑜、竹北市長候選人曾聖凱等全台六位縣轄市長候選人，共同展開「走讀竹北的超越之路」參訪交流。鄭朝方強調，地方施政不只要「把建設完成」，更要「做好、做到美」，並兼顧實用與長久維護。鄭朝方一行人從公園、圖書館與公共空間的蛻變出發，實地探討第一線基層治理經驗，展現新世代翻轉城鄉的堅定決心。竹北市雖為縣轄市，但鄭朝方近年來將地方治理翻轉出全新高度，大大提升了城市的能見度，讓全台灣都看見竹北的精彩改變。「竹北經驗，台灣看見！」這股創新治理的力量，更鼓舞了全台各地的年輕人，紛紛選擇挺身而出、深耕家鄉。此次交流的6市候選人平均年齡不到37歲，說明了新世代已經準備好接棒，要以創新思維與專業行動力，翻轉傳統基層治理，扛起屬於這個時代的責任！本次交流聚焦各地第一線面對的發展痛點。沈夙崢關注竹北推動運動與親子空間的經驗，期盼作為南投兼顧舊街區與新興區域發展的參考；梁育慈指出，屏東迎接高科技產業，正積極進行人口、交通與公共設施的整體布局；韓瑩著眼宜蘭未來重大交通建設帶來的轉型契機，期盼兼顧發展與生活品質；呂慧瑜則聚焦太保高鐵特區，關注新舊城區融合與風貌塑造；黃柏瑜表示，彰化擁有深厚歷史，提升公共設施品質是共同責任，盼將優質做法帶回彰化，讓古城持續向前。鄭朝方表示，每一座城市都有自己的特色，首長必須理解在地條件與市民需求，才能提出真正管用的解方。竹北的「超越之路」正是從日常出發，透過公園、球場與圖書館等點點滴滴的改變，讓公共建設切中市民的真實需求。鄭朝方強調，地方施政不只要「把建設完成」，更要「做好、做到美」，並兼顧實用與長久維護。城市的進步不僅呈現在生活的改善，更在於鄉親對家鄉的認同感。他期盼透過跨縣市交流，實現「新世代，扛起新時代！」的期許，將實用、美好的治理經驗帶回各自的家鄉，一起把鄉親的生活照顧得更好！