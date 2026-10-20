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▲嶺東科大校長陳仁龍表示，人工智慧快速演進，加上半導體產業發展及全球永續轉型，高等教育須回應企業需求。（圖／嶺東科大提供）

▲嶺東科大今日舉辦論壇，邀請科技、半導體及產業界專家分享未來人才趨勢。（圖／嶺東科大提供）

因應AI應用與產業轉型帶動企業用人需求改變，嶺東科技大學商管學院今天舉辦「2026年智慧永續人才趨勢論壇」，邀集科技、半導體、金融及製造業代表，從AI應用、半導體職涯與永續發展三大面向，探討學生進入職場所需的能力，協助師生掌握產業動向。嶺東科大校長陳仁龍表示，人工智慧快速演進，加上半導體產業發展及全球永續轉型，高等教育須回應企業需求，人才培育除了專業知識，也應重視創新思維與跨域整合。學校透過產學合作、實務課程及產業交流，讓學生在學期間接觸企業現場，提早為職涯做準備。副校長兼商管學院院長魏清圳指出，AI與半導體產業發展正改變企業營運模式，未來人才除須具備專業基礎，數位工具應用、跨領域合作與永續思維也愈來愈重要。商管學院今年規畫兩場智慧永續人才趨勢論壇，此次為第二場，希望藉不同領域的實務經驗，協助學生了解職場需求，縮短學用落差。論壇以「AI × 永續 × 半導體」為主題，其中「AI人才趨勢」專題，邀請巨匠電腦講師林宜慶、欣創數位科技AI顧問郭岳峰及傑析極佳管理顧問執行長吳政達，分享AI發展、數位應用與人才能力需求，讓師生了解科技變革對工作內容的影響。「半導體人才需求」專題則由中華電信前副總經理羅志成、倍榮機械工程人資部副理郭沛晴，以及台灣美光記憶體企業工會理事長徐志銘，分別從企業經營、人力資源與產業實務角度，討論人才需求及職涯發展方向。在「永續人才發展」方面，全國農業金庫襄理陳世偉、宏全國際人資處經理周浴恩，分享金融與製造業在人力資源及永續發展上的實務觀點，呈現不同產業對人才培育與組織發展的思考。校方表示，論壇交流將作為深化產學合作及教學規畫的參考，持續把產業實務融入課程，協助學生在專業基礎上，培養數位應用與跨域整合能力，因應職場變化。