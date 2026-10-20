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▲債主認為張秀卿（如圖）身為公眾人物應出面負責。（圖／豪記唱片提供）

金曲歌后張秀卿的老公王國贊近日遭爆欠下5億債務，隨後她發聲明切割，表示雙方已離婚3年，另外自己也借給前夫3400萬元，成為事件「最大受害者」。不過如今卻有債主指控向張秀卿追討債務時，反遭嗆「告我就脫產」，讓債主氣炸決定今（20）日出面提告；對此，張秀卿所屬豪記唱片回應《NOWNEWS今日新聞》，表示公司至今也無法聯繫上本人。張秀卿2013年與王國贊登記結婚後，夫妻倆多次公開放閃、分享婚姻生活，兩人日前還在慶功宴上大方熱吻。怎料，王國贊卻爆出欠債消息，根據《TVBS》報導，他以張秀卿演唱會名義向外借款，累積金額高達5億元，不過演唱會結束後王國贊便失去聯繫，訊息也已讀不回。其中一名李姓債主則指控，曾透過公司致電張秀卿，但對方卻反嗆「要告就告，我就脫產。」讓債主相當傻眼，認為張秀卿身為公眾人物應出面負責，為了避免兩人惡意轉移財產，將於今日前往台南地方檢察署按鈴申告。對此，張秀卿所屬豪記唱片則表示至今仍無法聯繫上本人。張秀卿捲入前夫的債務風波，日前她在聲明中提到，自己也是受害者，張秀卿以個人名義向銀行貸款2800萬元，另外還借給王國贊現金600萬元，總計3400萬元整，嘆：「沒想到我的善心，最後竟讓我變成最大的苦主！」18日張秀卿出席雲林劉建國虎尾競選總部成立大會，唱到一半忍不住哽咽落淚，並強調一定會面對現實、繼續努力。