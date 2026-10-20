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眾所期盼之下，台北市長蔣萬安終於登上資深媒體人趙少康節目《少康戰情室》專訪，親自回應多項議題。不過，加拿大約克大學副教授沈榮欽分析，蔣萬安在專訪中主要傳達3項訊息，包括「自己的政績很多，只是不善宣傳」、「家人受到民進黨全力污衊」以及「避談民調數據」，他質疑蔣萬安如此閃躲的態度，反而說明其心中受到「洋流」興起很大的打擊。沈榮欽表示，蔣萬安上節目最重要的訊息是，他邀請台中市長盧秀燕擔任競總主委，意謂將支持盧秀燕參選2028總統大選，自己則不會參選，會支持國民黨最強候選人。除此之外，蔣萬安主要說了3件事，首先，自己的政績很多，只是不善宣傳，當中包括了輝達入駐、大巨蛋完工、免費營養午餐、公托、社宅、鮮奶、無菸城市等，並且計劃降低都更門檻等，對AI園區仍不甚了了。沈榮欽續指，其次是家人受到民進黨全力污衊，蔣萬安一方面繼續公開說沈伯洋要在社區發放毒品和針頭，另一方面認為未成年兒子遭受不白之冤，對特權不置一詞，而全力打造受害者人設；然而，蔣萬安全然忽略，選舉至今，製造謠言、採取負面選戰的都是自己團隊，沈伯洋團隊從未打負面選戰，都是在談政見，還刻意把網友意見誤導成沈伯洋團隊的意見。接著，沈榮欽提到，蔣萬安避談民調數據，這其實說明他心中仍然不敢面對，從之前聽聞民進黨提名沈伯洋時，和徐巧芯等人訕笑的態度，到後來洋流成形的民調震撼，所以一聽到就閃躲。這種閃躲的態度，反而說明他心中受到洋流興起很大的打擊，因此不願意正面直視；而從他和趙少康兩人對話也知道，這2年來在傅崐萁、翁曉玲、黃國昌惡搞國會後，藍營民眾此次選舉普遍不願對民調表態，所以自認勝選機會仍然不低。