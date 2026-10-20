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民進黨台北市長參選人沈伯洋日前到社子島參加遶境活動，遇到一名當地阿嬤情緒激動下跪陳情，卻遭國民黨新北市議員林杏兒稱是領錢的臨時演員，「我想她這一個薪水應該領蠻高的」，沒想到卻遭社子島自救會打臉，該阿嬤是自救會夥伴。林杏兒稍早正式發出聲明道歉，但隨後又向沈伯洋拋出3個嚴肅問題，要求正視基層艱苦心聲、了解具體弱勢配套、清楚表態支持與否，要沈伯洋別裝聾作啞，別成為選舉時期的政治操作工具。林杏兒說，針對近期引發關注的「阿嬤事件」，本人身為公職民意代表，深知言行應為社會表率。若過去發言過程中，曾造成當事人長輩感受不適，本人在此以最誠懇的態度，向當事人及社會大眾致上深切歉意。林杏兒表示，面對社子島長遠的未來，公共政策討論必須回歸事實與理性。針對社子島發展願景與市民權益，本人在此向民進黨台北市長參選人沈伯洋提出「三個嚴肅問題」，正視基層艱苦心聲，阿嬤提及「社子有很多艱苦人」，民進黨中央執政多年，全台廣大基層庶民面對的生活壓力，執政黨是否曾切實體察並回應？林杏兒續問，沈伯洋是否了解具體弱勢配套，社子島開發方案中，市府已明定針對低收入戶 65 歲以上長者，提供社會住宅「免費住到終老」的安置照護機制，具體落實弱勢保障。請問沈伯洋參選人是否清楚該項既有政策？林杏兒接續質問，阿嬤身為社子島自救會成員，長期持反對開發立場。沈伯洋參選人究竟是「支持社子島加速開發」，還是「反對開發」？請給全體社子鄉親一個明確交代，切勿以「研議」、「評估」等空洞言詞閃避表態。林杏兒說，沈伯洋不該裝聾作啞，社子島居民期盼的是安居樂業，以及安全、有尊嚴的居住環境，絕非成為選舉時期的政治操作工具，請沈伯洋正視民意，停止消費長輩，切勿再耽誤社子島的轉型與未來。