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許宇甄質疑民調機構效應太大 籲回歸政績檢驗

葛如鈞拿詐騙話術比喻民調 酸數字越做越高

酸沈伯洋活動名稱 葛如鈞：應改叫「沈委員我不幹了」

台北市長選戰進入白熱化，信民協會今（20）日發布最新民調，民調顯示，民進黨台北市長參選人沈伯洋支持度衝上50.3％，現任市長蔣萬安則下滑至33.3％，雙方差距拉大至17個百分點。對此，國民黨立法院黨團書記長許宇甄質疑，這份民調的「機構效應真的太大」，與實際選情存在落差，不免令人懷疑有操作選舉風向的意圖；國民黨立委葛如鈞更將民調數字比喻為詐騙集團話術，直言這次選舉就是一場「全民反詐」投票，呼籲選民11月28日用選票反詐。許宇甄表示，每家民調公司都有一定的機構效應，但信民協會這次公布的民調，機構效應「真的太大了」，而且與事實有些差距，不得不讓人懷疑是否存在透過民調操作選舉風向的意圖。不過，許宇甄也強調，選舉最終仍要回歸人民的選擇，相信蔣萬安市府團隊會持續以政績及政策爭取選民認同，按照既定步調穩紮穩打，透過實質政績與具體政見接受市民檢驗。葛如鈞則表示，這次選舉應該是一場「全民反詐」的投票，呼籲民眾提高警覺、識詐防詐。他提到，2026年1月台灣民眾遭詐騙金額高達70億元，詐騙集團經常先以5％報酬吸引民眾，接著提高至10％、15％，誘使被害人持續投入資金，最終卻血本無歸。葛如鈞認為，這樣的手法讓他聯想到過去大罷免期間的民調與政治人物發言。他指出，當時曾有民調顯示支持罷免羅智強的比例達43％，後續又出現罷免徐巧芯領先13個百分點、支持罷免比例達50％等數字，甚至有人宣稱徐巧芯「180％會被罷免」，但最後結果卻與相關預測出現落差。葛如鈞批評，這就是透過不斷提高數字，讓支持者投入情感與時間，最後卻發現結果不如預期。他將此形容為「用數字在欺詐你」，呼籲選民不要被相關話術影響判斷。葛如鈞也將矛頭指向沈伯洋，針對其「市長我不幹了」活動提出批評。他表示，沈伯洋真正應該舉辦的活動應該叫做「總統我不幹了」，因為許多議題的決策權其實掌握在總統手中。葛如鈞進一步指出，若涉及校務會議及讓教師感到困擾的教育政策，主管機關則是教育部，因此活動也可以改叫「部長我不幹了」。他更反諷，沈伯洋不如直接改成「沈委員我不幹了」，質疑對方擔任立委期間，過去992天究竟為相關議題做了什麼努力。葛如鈞最後強調，選民應該相信真正做事、為市民努力的人，而不是受到民調數字或政治話術影響，呼籲大家在11月28日拿起手中的選票，「一定要識詐、防詐」，用實際投票結果作出選擇。