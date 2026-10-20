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▲光芒長期以低預算、球員養成與靈活交易維持競爭力，現任總教練凱許（Kevin Cash）更將開局投手等新式投手調度推向大聯盟主流。（圖／美聯社／達志影像）

▲光芒過去兩度挺進世界大賽都無緣封王，今年將繼續尋求隊史首座世界大賽冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

坦帕灣光芒在美聯冠軍賽G6守住領先，將以4勝2敗淘汰克里夫蘭守護者，繼2008、2020年後，隊史第3度闖進世界大賽。這支球隊最值得討論的，從來不是「花多少錢」。真正可怕的是，光芒總能在資源有限、明星留不住、球員不斷被交易的情況下，一次又一次把自己重新組裝成季後賽球隊。光芒1998年以「魔鬼魚」之名加入大聯盟，前10個球季有9次在美聯東區墊底。轉折發生在2008年。當年在總教練麥登（Joe Maddon）領軍下，光芒從前一年66勝96敗，一口氣躍升到97勝65敗，不只拿下隊史首座美東冠軍，更一路殺進世界大賽。雖然最後敗給費城人，但那一年真正改變的不是一個球季，而是整個球團的思考方式。之後光芒開始成為MLB最特殊的競爭者之一。他們沒有洋基、道奇、大都會那樣的市場規模，留不住所有明星，也很少在自由市場砸下巨型合約，卻總能靠選秀、國際球員、交易與球員養成，把下一批戰力補上來。如今的光芒已經不能再叫做「黑馬」。黑馬是偶爾出現一次，光芒卻是能夠反覆創造奇蹟。外界談光芒時，很容易把故事簡化成「低薪球隊很會贏」，但少花錢本身並不是優勢。如果少花錢就能贏，所有小市場球隊都應該是季後賽常客。光芒真正厲害的地方，是當一個明星變貴、被交易或離隊後，他們往往已經準備好下一個替代方案。2020年光芒第2次打進世界大賽時，球隊不只擁有高度彈性的低成本大聯盟陣容，MLB Pipeline當時還把他們的農場評為全聯盟第1，前100大新秀中就有6人來自光芒。這也是大聯盟各球團最難複製的地方：「不是找到一個好球員，而是持續找到下一個新戰力。」光芒的影響甚至不只在養成。現任總教練凱許（Kevin Cash）執教期間，球隊長期站在投手使用方式最前線，包括大量使用牛棚、短局數先發，以及將「假先發」概念推向全聯盟。這些策略如今已經變得相對常見，但最初很多人甚至認為是光芒因為「沒有真正先發投手」才出的怪招。後來事實證明，這不是貧窮隊伍的權宜之計，而是一種重新分配投手資源的方式。MLB官方也將凱許形容為願意採用開局投手等前瞻戰術的總教練，他接手麥登後，讓光芒在2019年至2023年連續5季打進季後賽。大市場球隊最常見的競爭方式，是留下核心再往上堆明星。光芒則完全相反。球員進入仲裁、薪資上升，球隊往往提早交易；投手打出身價，也可能很快被送走。理論上，這種經營模式應該會讓競爭窗口不斷關閉。但光芒總能重新打開。今年美聯冠軍賽就是另一個例子。季中加入的裴洛塔（Freddy Peralta）來到坦帕灣後重新找回狀態，例行賽加盟後繳出5勝2敗、防禦率3.25，季後賽又成為輪值重要戰力。卡米內洛（Junior Caminero）則是2021年透過交易取得的年輕球員，如今已經成為明星三壘手與球隊核心。光芒最擅長的，就是在別人還沒看到球員價值時先看到。當然，光芒模式並非完美。2008年首次世界大賽敗給費城人，2020年又輸給道奇，至今仍沒有拿過隊史世界大賽冠軍。這也是為什麼，如果今年真的第3度站上世界大賽舞台，故事會特別有意義。對手同樣是低預算代表釀酒人。今年國聯冠軍戰，薪資排名聯盟第19的釀酒人橫掃豪華道奇；光芒與守護者則本來就是另一組典型的低成本球隊對決。FanGraphs甚至直接把今年美聯冠軍賽稱為「預算緊縮之戰」。真正能讓一支球隊長期競爭的，是能不能找到球員、養出球員、用對球員，而且在球員離開後還能找到下一個。大市場球隊可以用錢降低犯錯成本，但光芒沒有這種奢侈。因此，他們最大的成就不是低薪打進一次世界大賽，而是在接近30年的隊史裡，已經把「資源不足」變成一套穩定運作的競爭哲學。現在光芒距離補上這套體系唯一缺少的東西，就只剩那座世界大賽冠軍。