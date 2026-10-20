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▲ 台南市長黃偉哲台南與大林肯郡締盟喜訊，大林肯郡成為台南在英國的第一個姊妹市，也是台灣首個與英國城市締結為姊妹市的城市。（圖／南市府提供）

台南國際城市外交再添重要成果！市長黃偉哲19日與英國大林肯郡(Greater Lincolnshire)市長詹金斯(Andrea Jenkyns)透過視訊舉行締盟簽署儀式，在駐英國代表處代表姚金祥的見證下，兩市正式締結姊妹市。大林肯郡成為台南在英國的第一個姊妹市，也是台灣首個與英國城市締結為姊妹市的城市，締造雙重第一，為台英地方交流寫下嶄新的一頁。黃偉哲除感謝駐英國代表處及姚金祥的協助，讓台南與大林肯郡開啟了合作的契機，並特別感謝詹金斯對締盟的積極支持，讓雙方從初次接觸到正式締盟，僅花短短七個月便順利完成，為兩市的友好情誼寫下新的里程碑。黃偉哲指出，台南與大林肯郡同為台灣及英國重要的農業重鎮，雙方在農業及食品產業方面各具優勢，他表示這將是兩市合作的良好起點，他並期待未來進一步拓展至經貿、文化及觀光等領域，讓雙方交流更加多元豐富。詹金斯表示，今年3月造訪台南時，見證了台南在農業、智慧城市及科技發展等領域的豐碩成果，也發現雙方有許多共同之處。她期待在兩市締盟後，未來透過持續交流與相互學習，進一步拓展合作面向，讓兩市情誼更加深厚。大林肯郡位於英格蘭東邊，為英國重要的糧倉之一，近年致力發展農業科技，包含精準農業、機器人與人工智慧（AI）應用等等。詹金斯今年3月19日在外交部的推薦下到訪台南後，亦於同月月底前往英國國際食品飲料展的台南館向黃偉哲市長表達支持，雙方藉此建立聯繫，並進一步展開締盟討論，最終促成此次姊妹市簽署，展現雙方推動城市交流的積極意願。