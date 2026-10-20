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▲7-11長腿KITTY精品集點活動周邊。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲infothink三合一充電座，售價990元；超薄磁吸行動電源5000mAh，售價990元；iPhone金屬流沙防摔殼，售價799元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲公仔握把保溫杯700ml，售價599元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲iPhone金屬流沙防摔殼，售價799元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲15cm絨毛吊飾+收集袋組，售價699元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲15cm絨毛吊飾+杯袋：售價499元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲壓克力髮夾組：售價399元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲長抱枕，售價499元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲康是美則是自10月23日起至11月19日止，推出「SNOOPY 暖冬小日常」。（圖／官方提供）

長腿KITTY辣妹又來啦！7-11全店精品集點再度攜手三麗鷗不敗人氣明星Hello Kitty推出「長腿KITTY」系列周邊商品，自10月28日起共有逾50款獨家限定商品，還有多款1+1組合超划算，像是15cm絨毛吊飾搭上刺繡購物袋，或是搭上杯袋組，吊飾可以自由拆卸，天天出門都能換上不一樣的心情。7-11自10月28日凌晨00:00起。uniopen會員於門市消費、繳費或寄／取件即可當筆加價購「限量15cm絨毛吊飾」，全台門市現貨開賣（現貨商品開賣時間依各門市實際到貨時間為準）；15點起開放四入套組限量搶購！非會員則是自下午3點起，當筆消費不限金額報會員手機直接買；小7集點卡，自11月9日起下午3點，6點加價購，只販售快閃購剩餘數量，若已售完將無此活動。◾15cm絨毛吊飾單入盲盒：單個349元；4入套組1399元。Kitty多款造型，角色風格各有特色◾infothink除濕機：售價1499元，超輕巧機身,適合浴室、橱櫃等小型空間◾infothink三合一充電座：售價990元，一機三充一站式智能需求，展開／摺疊收納快速方便◾絨毛磁吸手機支架：售價299元，共兩款（豹紋款/粉款）；可折疊氣囊設計，穩固支撐手機，背面磁吸功能，輕鬆吸附不費力◾超薄磁吸行動電源5000mAh：售價990元，共3款（黑款/豹紋款/灰款），磁吸無線充電，完美吸附手機背面◾iPhone金屬流沙防摔殼：售價799元，(洋裝款18pro/18pro max)，支援MagSafe，2倍超強磁吸力◾15cm絨毛吊飾+收集袋組：售價699元，含1款15cm造型絨毛吊飾，收納、展示一次滿足，打造專屬收藏感◾公仔泡麵陶瓷杯碗：售價399元，立體kitty公仔上蓋，萌趣可愛◾公仔香氛蠟燭：售價399元，白茶花果香調，散發柔和香氣◾豹紋絲巾：售價399元◾長襪2入組：售價299元◾15cm絨毛吊飾+刺繡購物袋：售價699元（豹紋款/黑款），吊飾購物袋一次滿足◾15cm絨毛吊飾+杯袋：售價499元（白／咖／粉），絨毛吊飾可拆下搭配其他包款◾公仔握把保溫杯700ml：售價599元，共兩款（粉／黑），700ml大容量，日常飲水更方便◾壓克力髮夾組：售價399元◾雙面翻轉收納包：售價399元，正反兩面不同設計，可依心情自由翻轉搭配◾長抱枕：售價499元，有兩款（大衣款/豹紋款），長型抱枕設計，陪你舒適依靠康是美則是自10月23日起至11月19日止，推出「SNOOPY 暖冬小日常」。活動期間於康是美全台門市或康是美線上門市，單筆消費滿388元，即可加價購SNOOPY 暖冬小日常系列商品。本次全系列以陪伴大家度過暖冬為核心，特別選用冬日感十足的「經典英倫格紋」，將SNOOPY與好朋友們的可愛身影，完美融入這次的周邊設計中，全系列有23款兼具實用性與視覺質感的精緻生活好物。