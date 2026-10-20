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諷民調是就職禮物 羅智強：謝謝曹興誠幫蔣萬安催票

翻出大罷免民調舊帳 羅智強：曹興誠曾稱徐巧芯180%被罷免

酸綠營資源、手段「上不封頂」 羅智強：小蝦米對大鯨魚

信民協會今（20）日公布台北市長選戰最新民調，民進黨台北市長參選人沈伯洋以50.3%支持度，領先現任市長蔣萬安的33.3%，雙方差距達17個百分點。對此，擔任蔣萬安競選總部總幹事的國民黨立委羅智強在臉書發文表示，「謝謝曹興誠，為蔣萬安催票」，他強調，競選團隊不會對任何民調掉以輕心，但這份民調讓他想起去年大罷免期間的相關預測，更直言這場選戰是「小蝦米對大鯨魚」，質疑綠營不只資源「上不封頂」，連手段也是「上不封頂」。羅智強表示，曹興誠的協會公布蔣萬安落後沈伯洋17個百分點的民調，他就當作是曹興誠送給盧秀燕接任競選總部主委、自己接任總幹事，以及「最讓曹興誠難忘的徐巧芯」接任執行總幹事的就職禮物。羅智強指出，面對記者詢問如何看待這份民調，他的回應就是「謝謝曹興誠，為蔣萬安催票」。不過，他也強調，競選團隊不會對任何民調掉以輕心，即使是這份與曹興誠相關的民調也不例外。羅智強指出，這份民調讓他想到去年大罷免期間，幾乎每位國民黨立委都曾面對類似民調，預測藍營立委將以懸殊差距遭到罷免。根據當時相關民調，綠營人士甚至在投票前樂觀預測，國民黨至少會有7席立委遭到罷免，曹興誠更曾斷言，徐巧芯「180%會被罷免」。他認為，這些過去被稱為「曹興誠民調」的相關預測，社會大眾應該都還記得。羅智強接著表示，曹興誠過去積極推動大罷免，如今又全力支持沈伯洋，因此對於這類民調再度出現，他並不感到意外。即便如此，他仍要再次感謝曹興誠，認為這份民調反而能替蔣萬安催票。羅智強進一步表示，如果選戰進行到現在，與曹興誠相關的民調能出現沈伯洋領先蔣萬安17個百分點的結果，他認為台北市民應該能感受到，綠營不僅資源「上不封頂」，連選戰手段也是「上不封頂」。羅智強形容，這是一場「完完全全，小蝦米對大鯨魚的選戰」。他表示，相信支持蔣萬安、希望台北市政延續，以及反對國家資源遭政治操作的市民，不會因此屈服，仍會站出來表達立場，「我相信，公道的力量，不會讓蔣萬安孤軍奮戰！」