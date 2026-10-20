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▲台中通APP會員消費滿1000元，即贈價值400元的玫瑰蜂蜜醋飲一壺，膳馨旗下全品牌適用。（圖／業者提供）

第8屆台中購物節將於10月24日至12月25日登場，在地餐飲業者也推出優惠，爭取秋冬旅遊及年末聚餐商機。膳馨餐飲集團今日宣布，活動期間台中通APP會員消費滿1000元，即贈價值400元的玫瑰蜂蜜醋飲一壺，全集團適用。根據台中市政府公布資料，去年台中購物節發票登錄金額達374億元，其中外縣市消費達60億元。購物節帶動跨縣市消費，也讓餐飲業者有機會接觸外地客群，將商圈採買、旅遊行程與餐敘需求串聯。膳馨餐飲集團公關副總蔡馨誼表示，旗下膳馨及馨苑台菜咖啡已連續多年參與台中購物節，從歷年經驗觀察，活動吸引不同客群到台中購物、用餐，增加在地餐飲與新顧客接觸機會，也擴大商機。蔡馨誼指出，購物節期間適逢年末聚餐高峰，集團希望透過加碼回饋，吸引民眾在逛街、出遊之餘，安排與親友共享台菜，也讓外地旅客透過料理認識地方飲食特色。此次優惠自10月24日起至12月25日止，台中通APP會員於膳馨餐飲集團消費滿1000元，可獲贈玫瑰蜂蜜醋飲一壺。集團盼以餐桌共享的飲品，搭配家庭聚會、朋友餐敘及旅途中用餐需求，爭取購物節期間的來客品嘗在地好滋味。