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坦帕灣光芒在美聯冠軍賽G6以7：3擊敗克里夫蘭守護者，系列賽4勝2敗晉級世界大賽，最大功臣之一就是「火球佛萊迪」裴洛塔（Freddy Peralta）。他G6先發5.1局僅失1分，整個系列賽3度登板合計12局僅失1分、防禦率0.75，最終抱走美聯冠軍賽MVP。更戲劇性的是，這位兩個多月前還在大都會陷入低潮的右投，如今不只在光芒重生，世界大賽對手還正是自己效力8年的老東家釀酒人。裴洛塔今年1月才結束長達8年的釀酒人生涯，與麥爾斯（Tobias Myers）一同被交易至大都會。過去他在密爾瓦基兩度入選明星賽，2025年更繳出17勝6敗、防禦率2.70，並在國聯賽揚獎票選排名第5。沒想到轉戰紐約後完全走樣，22場先發僅5勝9敗、防禦率4.99，最後13場更高達6.44。大都會在8月2日將他交易至光芒，換回3名新秀。來到坦帕灣後卻像換了一個人。裴洛塔例行賽最後10場繳出5勝2敗、防禦率3.25，9月甚至獲選美聯單月最佳投手，重新找回過去王牌身手。裴洛塔季後賽的最大變化，就是招牌速球重新恢復威力。美聯冠軍賽G2，他先發6局無失分，投出29顆97英哩以上速球，刷新個人生涯單場紀錄；G6更進一步增加至33顆，再度改寫新高。整個系列賽3場登板合計12局只失1分、送出9次三振，最終毫無懸念獲選ALCS MVP。除了兩場先發，他在G4更臨危受命後援抓下2個出局數，展現光芒願意在短期賽把王牌「榨到極致」的調度方式。光芒世界大賽將碰上釀酒人，裴洛塔也將面對自己最熟悉的球隊。他從2018年登上大聯盟開始，一直到2025年都穿著釀酒人球衣，8個球季累積70勝42敗、防禦率3.59，也是在密爾瓦基從潛力新秀成長為兩屆明星投手。今年1月釀酒人將他交易至大都會，不到7個月後又被紐約送往光芒。如今僅僅9個月過去，裴洛塔卻以美聯冠軍賽MVP身分站上世界大賽，最後一道關卡偏偏就是曾經培養他的釀酒人。從紐約22場防禦率4.99的失意王牌，到坦帕灣兩個多月後成為季後賽救世主，「火球佛萊迪」的2026年還差最後一幕，能否親手擊敗老東家，替光芒拿下隊史第一座世界大賽冠軍。