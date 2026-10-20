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▲Instagram聊天室背景現在可以放上自己喜歡的照片，無論是情侶合照、寵物照或美食照都能使用，而且更換後，對方的聊天室也會同步顯示新背景。（圖／手機截圖）

IG自訂背景4步驟換上自己的照片

沒有IG自訂背景功能？內行人：刪掉重裝就能解鎖

Instagram（IG）私訊聊天室最近悄悄推出新功能，現在可以直接上傳手機相簿照片，自訂專屬聊天室背景，無論是情侶合照、寵物照或偶像照片，都能一鍵換上，讓Threads網友掀起一波換背景熱潮。《NOWNEWS今日新聞》實際測試，更新IG到最新版本後，就能快速用四步驟更換自訂的聊天室。過去Instagram私訊聊天室雖然可以更換背景，但只能從官方提供的主題、顏色及漸層樣式中選擇。如今新功能進一步開放用戶上傳自己的照片，可以依照不同聊天對象設定專屬背景，例如與另一半的合照、好友搞笑照片，或是自己喜歡的偶像圖片，都能直接放進聊天室。新功能也讓Threads網友掀起一波換背景熱潮。Instagram每個聊天室都能設定不同背景，而且更換後，對方的聊天畫面也會同步改變，並非只有自己看得到。如果想恢復原本背景，也可以點擊聊天室上方的對方名稱，進入「主題」，選擇「預設」，就能還原原本的聊天畫面。如果已經更新Instagram，卻還是找不到自訂背景功能怎麼辦？Threads有網友分享解決方法，發文表示：「要改聊天室自訂背景只要刪掉哀居重載就可以改」，有其他網友實測後興奮回報：「我成功了，哀居刪掉重新下載就有自訂背景」。由於新功能可能依帳號、地區及版本分階段推出，如果還沒看到可能就要再先等等。