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藝人謝和弦昨在臉書開砲，「請大家再忍耐一下 11/28見真章晚安，台北市民智力測驗，很快就能知道是哪些貪婪老人跟低智商的人在支持砍樹安」，引發議論。台北市長蔣萬安今（20）日回應，這不是他們第一次發表這樣的言論，呼籲支持者勇敢站出來「不要怕，一起打贏關鍵選戰」。謝和弦近日多次公開支持民進黨台北市長參選人沈伯洋，昨晚更在臉書開炮蔣萬安，要大家忍耐一下，等到11月28日「見真章晚安」，台北市民智力測驗，很快就知道哪些貪婪老人跟低智商的人，在支持砍樹安，更標記「老樹別亂砍」。文章遭粉專「政客爽」截圖稱謝和弦暗諷投給蔣萬安的人是「低智商」，謝和弦也回應，「再確認一下，是低智商的人沒錯，高智商的朋友請像水一樣」。蔣萬安今早回應，這也不是他們第一次發表這樣的言論，還是希望呼籲所有支持者勇敢站出來，不要怕！堅定地支持、肯定這4年來台北市政府執政的成果，推行的各項政績，投下關鍵這一票，一起打贏這關鍵的選戰。