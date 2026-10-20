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▲疑似崔秀彬的男子側身入鏡，身材線條全被看光。（圖／翻攝自微博＠毛毛蟲wity）

▲粉絲表示崔秀彬的手臂有黑痣，但外流的照片上沒有，所以不是他本人。（圖／翻攝自微博＠崔秀彬_OurHomeSOOBIN）

韓國人氣男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）的隊長崔秀彬近日被爆出在美國約砲，私密照於微博瘋傳。照片中的崔秀彬側身全裸入鏡，連臀部線條都被拍到，讓粉絲超級崩潰，直呼「塌房」，而他約會對象還疑似是男子。目前崔秀彬經紀公司BIGHIT MUSIC暫無回應，粉絲社團則丟出4大疑點為其澄清，懷疑照片是AI合成的。昨日晚間開始，關於崔秀彬的私密照在微博、Threads瘋傳，爆料者稱他在美國巡演期間，與一名中國留學生約砲，被對方拍到照片。外流的不雅照包含崔秀彬穿著黑色背心坐在床上，還有全裸的側身照，以及大尺度的上床照片，讓迷妹看了超崩潰，難以置信。消息曝光後也火速引發討論，但除了這些照片外，沒有其他實質證據，許多粉絲也因此認為這是抹黑造謠。崔秀彬微博粉絲團「崔秀彬_OurHomeSOOBIN」更火速發出4點聲明為他澄清，首先是身體特徵不符，崔秀彬左手手臂上有一顆明顯的黑痣，但照片中的男子沒有。第二是崔秀彬的身材比較結實，照片中的男子看起來較胖、沒有腹肌。第三是拍攝背景與爆料者所說的美國存在矛盾，照片中出現的插座並非美規。最後，粉絲透過反詐App檢測，認為照片存在AI生成痕跡。粉絲因此呼籲大家不要被這黑料所騙：「我們要求相關帳號立即停止傳播未經證實的指控及涉嫌侵犯隱私的影像，刪除相關侵權內容，停止惡意揣測、人身攻擊及二次傳播。」也希望經紀公司盡快出面回應。今年12月將滿26歲的崔秀彬是TXT的隊長與副唱，擁有185公分的高挑身材與清秀可愛的「兔子相」臉龐，氣質溫柔鄰家，經常被稱讚個性沉穩，包容、親和力十足，是團體中溫暖又靠譜的核心存在。他還曾客串過韓劇《機智住院醫生生活》，也主持過《Music Bank》以及去年的第34屆《首爾歌謠大賞》。