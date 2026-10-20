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批司法雙重標準 許宇甄：民進黨哪裡選情緊張就查哪裡？

針對台東檢調大動作搜索議長吳秀華服務處，並約談前縣長吳俊立，國民黨團書記長許宇甄痛批，距離年底選舉只剩一個多月，檢調偏偏選在選戰最敏感的時刻，大動作搜索國民黨縣長參選人相關處所，讓人不得不懷疑司法介入選舉。司法絕不能政治辦案，也絕不能選擇性執法。許宇甄指出，搜索不等於有罪，約談更不是定罪，但選前一場大動作搜索，就可能毀掉候選人多年累積的聲譽，甚至左右選舉結果。等到選後查無不法，選舉早已結束，誰來彌補政治傷害？司法若成為影響選舉的工具，傷害的不只是候選人，更會傷害民主、傷害人民公平選擇的權利。許宇甄質疑，近來各地選舉接連傳出搜索、約談，難道民進黨哪裡選情緊張，司法就查到哪裡？對在野黨雷厲風行，對執政黨卻輕輕放下，這樣的司法如何取信於民？法律面前人人平等，不能因為立場顏色不同，就有兩套辦案標準。許宇甄強調，國民黨團絕不容忍政治追殺。國民黨團要求法務部嚴守司法中立，杜絕選擇性執法及違反偵查不公開的情事，對任何有具體事證的政治辦案追究到底。許宇甄強調，「選舉勝負應由人民的選票決定，不是由檢調的搜索票決定！」司法是民主的最後防線，絕不能淪為執政黨打擊政敵的武器。