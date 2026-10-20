距離投票不到40天，為讓民眾更了解過去國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩在地方做的政績，一名住在竹北的大學教授，攜手竹北工程師MK共同開發一款充滿科技感與在地特色的網頁遊戲《欣瑩政績遊戲大廳》，設計出跑酷、打地鼠等13款闖關遊戲。對此，徐欣瑩表示，覺得很溫暖、內心充滿感動與感謝。每一份支持、每一個自發的創意，都是一路上最珍貴的溫暖。
13款闖關遊戲展現「理工人的浪漫」
這款政見遊戲將徐欣瑩過去的問政成果與競選政見融入遊戲關卡，展現理工人獨有的浪漫，也讓政治宣傳多了一種年輕、有趣的呈現方式。從校園安全、教育、水利、環保治水、交通、健康醫療到客家文化，都成為遊戲設計的靈感。
「理工人不太會講漂亮的話，但做的事都很漂亮！」這句話，是開發遊戲的大學教授對理工人特質的形容，也是他決定投入創作的初衷。這名住在竹北的教授平時從事多媒體與遊戲設計，長期關注新竹地方發展。他表示，自己欣賞徐欣瑩的專業背景與從政歷程，也觀察到產學界及理工背景人士對地方治理的期待，因此決定運用自身專長，把理念轉化成一款可以親自體驗的遊戲，讓更多人透過不同方式認識地方議題。透過程式設計與遊戲關卡，讓政策議題變得更貼近生活，展現支持者參與公共事務的不同方式。
徐欣瑩：化為前進最珍貴的力量
徐欣瑩辦公室表示，將理工專業化為遊戲，不只是別出心裁的創意，更讓人看見支持者對地方的關心，以及願意為共同理念付出的心意。這份溫暖，徐欣瑩團隊都會好好珍惜，也會把大家給予的支持化為前進的動力，帶著這份力量繼續走進基層、傾聽民意，不辜負每一份託付與期待。謝謝每一位一路相挺的人，因為有大家同行，這條路走得更加踏實、更有力量。
徐欣瑩說，看到這麼多支持者用自己的專業、創意與行動，為徐欣瑩加油打氣，覺得很溫暖、內心充滿感動與感謝。每一份支持、每一個自發的創意，都是一路上最珍貴的溫暖。無論遇到什麼挫折、面對多少挑戰，因為知道身邊始終有一群願意相信、願意陪伴、願意用自己的方式一起努力的朋友，就擁有繼續向前走的力量。
我是廣告 請繼續往下閱讀
這款政見遊戲將徐欣瑩過去的問政成果與競選政見融入遊戲關卡，展現理工人獨有的浪漫，也讓政治宣傳多了一種年輕、有趣的呈現方式。從校園安全、教育、水利、環保治水、交通、健康醫療到客家文化，都成為遊戲設計的靈感。
「理工人不太會講漂亮的話，但做的事都很漂亮！」這句話，是開發遊戲的大學教授對理工人特質的形容，也是他決定投入創作的初衷。這名住在竹北的教授平時從事多媒體與遊戲設計，長期關注新竹地方發展。他表示，自己欣賞徐欣瑩的專業背景與從政歷程，也觀察到產學界及理工背景人士對地方治理的期待，因此決定運用自身專長，把理念轉化成一款可以親自體驗的遊戲，讓更多人透過不同方式認識地方議題。透過程式設計與遊戲關卡，讓政策議題變得更貼近生活，展現支持者參與公共事務的不同方式。
徐欣瑩：化為前進最珍貴的力量
徐欣瑩辦公室表示，將理工專業化為遊戲，不只是別出心裁的創意，更讓人看見支持者對地方的關心，以及願意為共同理念付出的心意。這份溫暖，徐欣瑩團隊都會好好珍惜，也會把大家給予的支持化為前進的動力，帶著這份力量繼續走進基層、傾聽民意，不辜負每一份託付與期待。謝謝每一位一路相挺的人，因為有大家同行，這條路走得更加踏實、更有力量。
徐欣瑩說，看到這麼多支持者用自己的專業、創意與行動，為徐欣瑩加油打氣，覺得很溫暖、內心充滿感動與感謝。每一份支持、每一個自發的創意，都是一路上最珍貴的溫暖。無論遇到什麼挫折、面對多少挑戰，因為知道身邊始終有一群願意相信、願意陪伴、願意用自己的方式一起努力的朋友，就擁有繼續向前走的力量。
更多「2026九合一」相關新聞。