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▲李力群先生捐贈其父李友邦將軍領導臺灣義勇隊組織抗戰等相關紀錄。（圖／檔案局提供）

提供傳家寶 可獲得獎牌、匾額

國發會檔案局長年收集各政府部門公文、檔案等，但也不乏來自民間私人及團體所留存下來的書信、照片及手稿等「傳家寶」。自2008年以來，國發會總共累積受理53個團體、私人捐贈珍貴文書，合計典藏長度約127公尺，透過私人文書記錄，從不同角度觀察台灣社會發展。檔案局自2008年起推動民間珍貴文書徵集與守護工作，迄今已累積受理53個團體、私人捐贈珍貴文書，其中來自民間團體檔案公尺為113.79公尺，來自個人有13.15公尺，合計約127公尺。這些來自私人的書信、照片，或是珍藏多年的手稿，紀錄不同角度的社會。如承蒙國家文化總會、台灣國際造船公司產業工會等團體捐贈珍貴文書，也感謝李力群捐贈其父李友邦將軍領導台灣義勇隊組織抗戰等相關紀錄、薛昭信捐贈其父薛岳將軍於海南島戰役時使用之地圖，以及李惠芳與李文如女士捐贈嘉慶20年土地買賣田契等珍貴文書。一旦成為國家檔案，置於管制嚴格且保存環境符合國家標準之庫房永久典藏管理，針對不同檔案媒體與保存狀況進行妥善修復，確保國家珍貴資產得以長久珍藏。據《 私人或團體捐贈珍貴文書獎勵辦法》，私人或團體捐贈珍貴文書獎勵方式包括發給謝函、獎狀、獎牌或獎座、匾額；減免閱覽、抄錄、複製檔案費用。檔案局為凝聚共同記憶，發揮公私互補效益，誠摯邀請大眾細覽家中瑰寶，讓深藏各地的珍貴檔案被看見、被妥善珍藏，讓私家珍藏的歲月記憶，華麗轉身為代代相傳的國家寶藏。更多徵集蒐藏私人或團體珍貴文書之作業流程與成果，歡迎至本局全球資訊網瀏覽：https://www.archives.gov.tw/tw/arctw/90.html