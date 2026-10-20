我是廣告 請繼續往下閱讀

女星賴薇如2024年因子宮外孕流產，今（20）日發文宣布懷孕喜訊，開心表示：太意外，也太驚喜了！期待了好久，卻從沒想過高齡的我會自～然～懷孕～～～人生真的像雲霄飛車，熬過低谷，自然會迎向高峰。」消息一出引來許多網友留言祝賀。賴薇如2024年與交往6年的圈外男友Royal（邱樂偉）結婚，婚後積極求子，並嘗試做試管嬰兒，沒想到卻遇上機率極小的子宮外孕痛失寶寶。重新調整心情的她，今日在臉書上宣布懷孕喜訊，曬出超音波照表示：「跟大家分享～我中了一個盲盒，還有幾個月等開獎，太意外，也太驚喜了，期待了好久，卻從沒想過高齡的我會自～然～懷孕～～～人生真的像雲霄飛車，熬過低谷，自然會迎向高峰。」賴薇如分享懷孕過程，表示今年6月發現月經遲遲沒來，以為是老毛病，去看醫生時，醫生一直問她要不要順便驗孕，但賴薇如直覺不可能，因自然受孕的機率太低了，離開前還跟醫生說風涼話說：「如果真的懷孕，下禮拜你就會看到我來掛號！」結果吃完藥過了一個禮拜月經還是沒來，老公則建議她：「趕快自己驗看看吧！」沒想到一驗才發現自己真的懷孕。當下，賴薇如懷疑是否又是子宮外孕，並馬上安排超音波檢查，沒想到當時已經懷孕7週甚至可以看見寶寶的心跳。不過因為事前不知情，賴薇如坦言懷孕初期曾喝過幾次酒、吃過藥湯和生魚片也有重訓，讓她一度非常緊張，所幸產檢到現在都很順利，才讓她放下心中一顆大石頭，直呼：「求子路上吃了不少苦，現在靜待開花，結果的美好。」這次她也終於感受到懷孕真正的快樂與喜悅。事實上，賴薇如曾吐露備孕的艱辛，坦言這幾年都為了生小孩的事，不是在看醫生，就是在看醫生的路上。2年前因子宮外孕痛失寶寶的她，當下公開為小孩準備的房間，並感慨：「唯一缺的是一個真正的嬰兒，現在整理房間，怎麼覺得好像一些電影情節，那些失去小孩的媽媽們……有點傷感。」如今順利當媽，引來許多網友祝福。