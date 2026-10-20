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暴動後二手平台湧現精品包 疑似贓物流入市場

法國政府介入調查 警告販售贓物將遭追究

逾2000家企業受波及 損失達數億歐元

便宜名牌包恐有問題 專家提醒留意上架時間

法國近日因生活成本上漲引發大規模抗議，部分示威活動演變成暴力騷亂，多座城市的精品店遭到洗劫。然而，暴動過後，歐洲知名二手交易平台Vinted卻突然湧現大量來源可疑的精品商品，包括路易威登（Louis Vuitton）、Celine等品牌，引發外界懷疑，有人試圖將趁亂搶來的名牌包轉手變現。平台已緊急下架涉嫌涉及贓物的商品，法國政府也介入調查，警告販售遭竊物品者將面臨法律追究。綜合彭博社、BBC及《紐約郵報》等媒體報導，法國上週末爆發大規模騷亂，巴黎、馬賽、里爾等城市接連傳出商店遭破壞、縱火及搶劫事件。社群平台流傳的影片顯示，路易威登、Burberry及Celine等精品店疑似遭暴徒闖入洗劫，法國美妝零售商絲芙蘭（Sephora）也證實，旗下數家門市遭人闖入。此外，巴黎的Dior、Rolex及Ralph Lauren等品牌店面也傳出受損，部分精品門市因此暫時關閉。隨著法國各地傳出大量商店遭洗劫，Vinted平台近期也出現一波可疑的精品商品上架潮，部分商品被懷疑與暴動期間遭竊的貨品有關。Vinted成立於2008年，總部位於立陶宛，最初以二手服飾交換服務起家，如今已發展為歐洲大型二手交易平台之一，法國也是其主要市場。與部分精品寄售平台不同，Vinted主要採取個人對個人的交易模式，賣家可以自行刊登商品，不必經過逐件實體鑑定。這種便利的交易方式，卻也引發外界擔憂，遭竊精品可能透過二手市場迅速轉售。Vinted發言人表示，公司已立即採取行動，辨識並移除疑似與暴動搶劫有關的商品，同時加強監控可疑刊登資訊。發言人表示：「販售或徵求贓物在Vinted平台上受到嚴格禁止，我們對此採取零容忍政策。」並強調，違反規定的帳號最嚴重可能遭永久停權。不過，目前尚未公布相關可疑商品的確切數量，也不能僅憑商品價格或上架時間，就認定商品一定是贓物。法國人工智慧暨數位事務部長勒埃納夫（Anne Le Hénanff）透過社群平台X指出，政府已注意到部分電商平台出現疑似暴動期間遭竊的商品，並正與業者討論如何處理，「上週末遭竊的商品，正在某些平台上被公開販售。這種行為不會不受懲罰。」勒埃納夫要求平台迅速移除相關商品，並與執法機關密切合作，以利追查涉嫌轉售贓物的人員。Vinted則表示，已積極配合法國警方及主管機關調查，並持續調整系統，以偵測新型態的可疑交易行為。另一家電商平台eBay表示，目前未發現與法國暴動相關的可疑商品刊登量明顯增加，但若執法機關確認商品涉及竊盜，將配合下架並處理相關賣家帳號。這波暴動對法國零售業造成重大衝擊。法國工商會（CCI）主席迪克雷申佐（Alain Di Crescenzo）接受RTL電台訪問時表示，超過2000家企業直接受到騷亂影響，造成的損失達數億歐元。除了巴黎精品商圈，多座城市的零售店面也遭到破壞。法國甲級足球聯賽球隊馬賽奧林匹克（Olympique de Marseille）的官方商店遭人洗劫，被迫暫時關閉；里爾足球俱樂部也宣布，旗下商店將關閉至另行通知。精品二手交易專家、The Fashion Detective平台負責人韋茨巴格（Graham Wetzbarger）警告，消費者若在暴動後購買二手精品，確實可能在不知情的情況下買到遭竊商品。他指出，即使精品使用區塊鏈等技術記錄商品資訊，若沒有送回品牌專櫃清潔或維修，遭竊身分也未必容易被發現。韋茨巴格建議，消費者若發現法國賣家突然刊登價格異常便宜、附有全新吊牌的精品包，尤其是在暴動發生後才上架的商品，應格外謹慎。他強調，購買前最好先確認商品來源及上架時間，避免因為貪圖便宜，買到可能涉及犯罪的物品，「如果你找到一個星期六才上架的LV包包，賣家在法國還帶全新吊牌？我是不知道啦，但為了安全起見，我建議還是考慮其他選擇。」