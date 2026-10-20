我是廣告 請繼續往下閱讀

日本山梨縣富士河口湖町一間飯店昨（19）日驚傳發現一名台灣籍女遊客陳屍房內，身上有外傷及出血情形。對此，外交部表示，我國駐日本代表處19日接獲通知後，已與當事人在台家屬保持聯繫，後續將提供各項必要協助；由於案件已由日本警方偵辦並進入司法程序，基於尊重日本司法及偵查不公開原則，外交部不對案情內容作評論。台灣遊日旅行團驚傳發現遊客陳屍飯店房內，當地警方隨後在同一住宿設施內逮捕另一名27歲台灣籍女子，當時她身上持有一把刀刃約12公分的菜刀。根據日媒報導指出，警方目前正進一步調查2名女子的關係、案發前後動向及現場狀況，同時釐清死者身上外傷形成原因與確切死因；由於案件仍在偵辦中，相關案情尚未完全明朗。外交部表示，我國駐日本代表處於10月19日接獲通知後，已與當事人在台家屬保持聯繫，後續將提供家屬各項必要協助。目前本案由日本警方偵辦並已進入司法程序，基於尊重日本司法及偵查不公開原則，外交部對案件內容不作評論。