我是廣告 請繼續往下閱讀

年底選舉倒數38天，信民協會今（20）日公布台北市長最新民調，台北市長參選人沈伯洋支持度50.3％超車領先蔣萬安33.3％，相較於9月調查，沈伯洋增加9.8個百分點，蔣萬安減少8.4個百分點。而交叉分析發現，民眾黨支持者19.0%挺沈伯洋，相較於上月增加17.4個百分點，反觀蔣萬安民眾黨支持者減少24.7%，此外女性支持者減少10.5%，藍營票倉松信區也流失13.8%，在20至29歲區間流失26.8個百分點。最新民調顯示沈伯洋支持度50.3％超車蔣萬安33.3％，而交叉分析發現，蔣萬安流失10.5%女性支持者；在市議員選區方面，中山大同掉15.7%為最多，再來是松山信義流失13.8%。而沈伯洋則在松山信義成長24.4%為最多，其次是中山大同增加15.1%。在年齡方面，在20至29歲區間，蔣萬安流失26.8%，從9月37.3%到了10月僅有10.5%，70歲以上也從9月41.6%到了10月30.6%，流失11.0%。在政黨立場方面，蔣萬安9月獲民眾黨88.5%支持，到了10月流失24.7個百分比跌落至63.8%，中間選民從9月31.7%變為10月22.9%，流失8.8%；沈伯洋9月獲民眾黨1.6%，而10月增加17.4個百分比到19.0%，中間選民從9月25.9%增加8.3個百分比到10月34.2%。