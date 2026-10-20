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烏克蘭軍方近日公布一段特殊的救援畫面，一名受傷士兵透過自行固定在大型無人機下方，吊掛升空後飛往安全地點，本次「史無前例」的任務成功，也展現無人系統在戰場救援上的新可能。綜合《基輔獨立報》等外媒報導，烏克蘭軍方及無人機製造商Gurzuf Defence聲稱，這名隸屬第30機械化旅的步兵，已在前線陣地待了將近500天。期間，戰友透過無人機空投食物、飲水、彈藥及藥品，持續與他保持聯繫。這名士兵由於受了傷，周遭又有地雷及俄軍無人機活動，若派人徒步接應，或使用地面車輛撤離，都可能讓救援人員暴露在危險之中，所以決定改用大型無人機執行任務。這次任務由烏軍第92突擊旅、30機械化旅及第10軍團等單位共同執行，並與烏克蘭無人機製造商Gurzuf Defence合作，使用名為 「Heavy Shot Ayudag-6」的六旋翼重型無人機。這架無人機出動時，周圍還有一組烏克蘭無人機編隊護航，包括多架小型自殺式無人機，以及配備網具、用來捕捉敵方飛行器的四軸無人機。這架重型無人機隨後俯衝而下，降落在傷兵身旁。傷兵依照遠端人員指示，將自己固定在吊掛系統上，由無人機升空載離前線。《基輔獨立報》指出，整趟飛行歷時1小時14分36秒，飛行距離約62公里。傷兵抵達較安全的地點後，由其他士兵接手後送就醫，目前正在接受治療及復健，沒有生命危險。參與任務的烏軍人員形容，這是一次「極為複雜但成功」的救援，也為未來的傷患撤離開啟新方向。不過，這項行動需要對空域進行嚴密監控，並在整個飛行過程中，實施電子戰防護。Gurzuf Defence也提醒，不能因為這次成功，就把空中吊掛救援當成常規做法。畢竟，傷兵在飛行途中仍可能面臨風險，每次任務都必須依照現場地形、敵方威脅及具體條件來個別規劃。原文連結：