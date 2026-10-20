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田曉雯、林姿妤會師決賽 中華隊確定「金包銀」

陳柏諺挺進金牌戰 有望達成連霸壯舉

程銘志、林駿梃雙雙挺進金牌戰 中華隊有望單日多金入帳

▲田曉雯直落三挺進金牌戰，中華隊女桌確定金包銀。（運動部提供）

2026年第5屆愛知名古屋亞洲帕拉運動會桌球項目今（20）日迎來戰報大豐收，繼昨日跆拳道戰將蕭翔文替中華代表團奪下本屆首金暨首面獎牌後，中華桌球隊今日火力全開、捷報連連。女單C10級田曉雯、林姿妤分頭突圍，連續兩屆在決賽上演「台灣內戰」，提前鎖定金包銀，男單C11級陳柏諺、男單C4-5級程銘志、男單C10級林駿梃也全數殺入晚間金牌戰。此外，女單C11級黎懿亞則進帳一面銅牌，不僅追平個人最佳，也替中華桌球隊開出第一面獎牌！在女單C10級4強賽部分，巴黎帕運桌球女單銅牌得主田曉雯，今日與杭州亞帕運女單、混雙雙金得主林姿妤分頭出擊，分別迎戰中國選手侯春曉與香港選手林恩羽。田曉雯以直落三輕鬆橫掃對手強勢過關；林姿妤則經歷5局大戰，克服亂流以3：2險勝林恩羽，雙姝確定在金牌戰會師，替我國提前鎖定「金包銀」，這也是兩人連兩屆在亞帕運單打決賽碰頭。回顧4強戰的驚險過程，林姿妤坦言前幾局因戰術較為死板，加上第4局太想贏導致心態緊繃、動作僵硬而陷入亂流；所幸第5局靠著不斷在腦中「念咒語」，反覆提醒自己堅持正確的發球與路線、隨時保持專注，才成功扛住壓力奪勝。談到即將與最佳搭檔田曉雯在金牌戰正面交鋒，她笑說這絕對是所有比賽中最沒有壓力的一場，兩人會開心迎戰、盡全力發揮各自最好的實力。相較之下，田曉雯的4強戰打得較為順手，她認為關鍵在於賽前準備充分，並透過與教練及姿妤的討論將技戰術執行到位，「讓對手打得難受、全場保持頭腦清醒。」面對隨即到來的金牌內戰，田曉雯表示單打走到最後能與最熟悉的搭檔會師決賽，心情非常享受，期盼雙方都能毫無保留、盡情發揮出最佳水準。除了C10級雙姝發威，C11級賽場也傳回好消息。力拚衛冕的杭州亞帕運男單金牌好手陳柏諺，4強戰交手韓國好手金寶謙，開賽雖遭遇小亂流以9：11丟掉首局，但他隨後迅速回穩、上演「倒吃甘蔗」戲碼，接連以11：2、11：7、11：6連趕3局痛宰對手逆轉勝出，成功挺進晚間的金牌戰，只要擊敗韓國宿敵金基泰就能完成連霸壯舉。而在女單C11級4強戰中，杭州亞帕運女單銅牌黎懿亞碰上天敵日本地主好手山口美也，苦戰3局後不敵強敵，雖然無緣挺進冠軍戰，但仍為我國再添一面銅牌，不僅追平自己上屆在杭州亞帕運的成績，更成為中華桌球代表隊在本屆賽會進帳的第一面獎牌。此外，男單C4-5級程銘志展現強大壓制力，以直落三完勝泰國好手猜武（Wanchai Chaiwut）；男單C10級林駿梃則展現過人抗壓性，克服局數被追平的壓力，歷經5局大戰以3：2險勝中國名將連浩，雙雙挺進下午金牌戰。下午及晚間決賽，程銘志將與中國彭正陽爭金，林駿梃強碰地主日本好手舟山真弘，陳柏諺則將與金基泰決一勝負，全力為中華隊再添榮耀。