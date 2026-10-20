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台航空旅客量今年將破7千萬人次

行政院核定191.98億元啟動新一代航管系統建置計畫

交通部民航局今（20）日舉辦飛航安全管理國際峰會，局長何淑萍指出，今年預估台灣航空旅客數量將突破7千萬人次，超越疫情前水準，數字背後是航空界堅守專業安全的成果。交通部次長林國顯則宣布，行政院日前核定「台北飛航情報區新一代航管系統建置計畫」，將撥款191.98億元，建置新一代航管系統建置，滿足臺北飛航情報區至2049年航行量成長需求。林國顯表示，疫情期間前華航董事長謝世謙曾在峰會裡感嘆「不知道能不能存活下來」，但感嘆之餘，國籍航空在疫情期間卻充分展現韌性，全世界只有四家航空公司賺錢，台灣就佔了兩家；每次參加這一年一度峰會，他都要特別感謝國籍航空能在最惡劣的環境下，充分發揮優勢。何淑萍指出，全球航空業過去一年都快速成長，去年台灣的航空旅客量6,889萬人次，今年1至9月，已達5千6百萬人次，預期全年將突破7千萬人次，超越疫情前水準。她也期許航空界應朝三個面向共同努力，第一，深化風險管理，提升前瞻性風險辨識與預警能力；第二，深化安全文化，讓安全真正落實於每一項決策與行動；第三，強化跨組織協作，提升整體航空系統的安全與韌性。針對新一代航管系統建置計畫，林國顯指出，行政院已經核定「台北飛航情報區新一代航管系統建置計畫」，在2027年至2034年共8年期間投資191.98億元。民航局表示，為滿足新一代航管系統建置所需的空間與台北飛航情報區的未來發展需求，將擴建南部、北部園區航管作業大樓與動力機房，並在桃園北部園區現地擴建航管作業大樓與動力機房，以及高雄南部園區北側鄰地擴建航管作業大樓與動力機房。系統建置地點包含桃園北部、高雄南部飛航服務園區及12座機場塔臺。採購全新一代航管系統、流量管理系統、數位語音交換系統、大數據及智慧化輔助決策、軟體測試與系統發展環境、航管訓練模擬機。計畫目標達成高於國際標準的安全目標及系統妥善率，滿足臺北飛航情報區至2049年航行量成長需求，符合國際民航亞太區航空系統區塊升級（ASBU）策略及協同合作，並確保充分異系統備援能力，協助航空公司達成節能效益，提高飛航服務收入成長。本次峰會首度連續舉辦兩日，何淑萍也與華航董事長高星潢、長榮總經理孫嘉明、星宇執行長翟建華、台虎總經理邱彰信、立榮董事長陳永裕及華信總經理莊明哲等六家航空公司高階管理人座談。在創新技術方面，長榮航空與中央大學王國英教授合作展示即時深對流雲導航與亂流避讓應用程式，星宇航空分享AI應用於安全管理經驗。華信航空透過保養困難報告分析機隊可靠性，台灣虎航倡導提升個人安全管理要領。