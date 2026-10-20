皮克敏手遊《Pikmin Bloom》近日公布下半年活動，將分別在韓國3個樂天據點設立快閃店，除了皮克敏周邊商品販售外，也與遊戲app進行連動，設立特殊地點，台灣玩家年底前若有前往韓國行程，造訪快閃店就能獲得「專屬的飾品皮克敏花苗」和「活動限定明信片」。
《Pikmin Bloom》官方指出，皮克敏將現身韓國3處樂天據點，現場除了設有《皮克敏 4》試玩區，也將開設販售各式皮克敏周邊商品的快閃店，玩家前往逛街、用餐時，也能打開《Pikmin Bloom》，尋找全新飾品皮克敏。
🟡樂天皮克敏活動時間與地點
📌清涼里皮克敏活動
■地點：韓國首爾東大門區王山路200號，樂天百貨清涼里店B1連結車站
■時間：10月23日–11月8日
📌蠶室皮克敏活動
■地點：韓國首爾松坡區奧林匹克路300號，樂天世界百貨B1活動館
■時間：11月13日–11月22日
📌釜山本店皮克敏
■地點：韓國釜山鎮區伽倻大路772號，樂天百貨釜山店B1活動館
■時間：12月4日–12月13日
不只國外 《Pikmin Bloom》台北活動明年開跑
《Pikmin Bloom》提醒，活動期間，在對應場地打開應用程式，就會出現特殊地點，在特殊地點向下滑動，就能獲得金色花苗，花苗將長成「紅色照片鈕扣徽章飾品皮克敏」，附帶一張明信片，徽章與明信片圖樣，各場地皆不相同，每位玩家在完整活動期間內只能獲得一株金色花苗。
隨著《Pikmin Bloom》在台灣玩家提升，官方日前也已宣布，名為「Pikmin Bloom Journey」的線下實體活動，也將首次降臨台灣舉辦，時間就在2027年1月30至1月31日，官方宣傳圖以台北101為主題，預期將在台北市區推出「限定金色花苗、周邊、蘑菇挑戰」等，台灣玩家再等一下！
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📌清涼里皮克敏活動
■地點：韓國首爾東大門區王山路200號，樂天百貨清涼里店B1連結車站
■時間：10月23日–11月8日
📌蠶室皮克敏活動
■地點：韓國首爾松坡區奧林匹克路300號，樂天世界百貨B1活動館
■時間：11月13日–11月22日
📌釜山本店皮克敏
■地點：韓國釜山鎮區伽倻大路772號，樂天百貨釜山店B1活動館
■時間：12月4日–12月13日
《Pikmin Bloom》提醒，活動期間，在對應場地打開應用程式，就會出現特殊地點，在特殊地點向下滑動，就能獲得金色花苗，花苗將長成「紅色照片鈕扣徽章飾品皮克敏」，附帶一張明信片，徽章與明信片圖樣，各場地皆不相同，每位玩家在完整活動期間內只能獲得一株金色花苗。
隨著《Pikmin Bloom》在台灣玩家提升，官方日前也已宣布，名為「Pikmin Bloom Journey」的線下實體活動，也將首次降臨台灣舉辦，時間就在2027年1月30至1月31日，官方宣傳圖以台北101為主題，預期將在台北市區推出「限定金色花苗、周邊、蘑菇挑戰」等，台灣玩家再等一下！