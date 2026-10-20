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吳俊立機場被檢調帶走 辦公室、住處及服務處遭搜索

陳瑩籲吳秀華說明清楚：公共工程經費應受檢視

陳瑩反駁政治迫害說！吳秀華：哥哥以證人身分接受約談

九合一大選倒數39天，台東縣長選戰再掀波瀾，國民黨候選人、現任縣議長吳秀華家族捲入土地開發農路弊案，其胞兄、前台東縣長吳俊立今（20）日上午遭檢調帶回偵訊，吳俊立位於台東市的辦公室及住處，以及吳秀華服務處也遭搜索。對此，民進黨台東縣長候選人陳瑩呼籲，吳秀華應該出面向人民交代清楚，別檢調一查就說是政治迫害。檢調持續偵辦台東土地開發農路相關案件，台東地檢署與調查局東機組今日展開調查行動，針對前縣長吳俊立位於台東市連航路的辦公室及住處等處所進行搜索，並約談吳俊立到案說明。據了解，吳俊立原定上午要搭機北上，卻在台東機場遭調查人員帶回偵訊；相關搜索也涉及吳秀華的服務處。過去檢調已多次針對相關農路工程案展開搜索及約談，包括縣府農業處相關主管及議長邱姓秘書等人，部分人員已遭收押禁見，案件仍待檢調進一步釐清相關事證與責任。陳瑩今日在立法院議場前接受媒體聯訪時表示，尊重司法調查，任何人的責任都應依據證據認定，但公共工程使用的是人民納稅錢，經費是如何運用、是否公開透明，以及相關案件與吳秀華家族有無直接或間接關係，都是民眾有權了解的事情。陳瑩指出，吳秀華身為台東縣議長，又正投入縣長選戰，自然會受到選民更嚴格的檢視，因此有責任向社會大眾說明相關工程的來龍去脈，包括是否涉及工程協調、議員工程建議款簽單等疑問；同時，陳瑩也強調，自己會以同樣的態度來面對民眾的檢視。針對外界質疑檢調在選前約1個月展開調查，可能涉及司法介選，陳瑩表示，吳家相關投資及公共經費運用問題並非近期才出現，檢調也有持續、連貫的調查方向。她強調，真正應釐清的是相關案件是否涉及圖利、貪污，以及有無落實利益迴避，別去轉移這些事的焦點，別檢調一調查就說是政治迫害。對此，吳秀華透過競選總部表示，哥哥目前是以證人身分接受約談，她尊重司法調查，也相信司法應秉持公平、公正原則，讓事實與真相早日釐清，避免外界對司法受到政治或選舉因素干擾產生疑慮。隨著案件持續發展，吳家與相關農路工程案的關聯，以及檢調後續調查結果，都將成為台東縣長選戰的關注焦點。