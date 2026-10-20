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「幫南瓜精收集棒棒糖」活動介紹

▲先跟寶可夢中心的南瓜精說話，就能開始活動。（圖／翻攝自《Pokémon Pokopia》官網）

▲只要成功嚇到寶可夢，就能獲得南瓜棒棒糖。（圖／翻攝自《Pokémon Pokopia》官網）

▲收集來的「南瓜棒棒糖」可以用來交換家具等物品。（圖／翻攝自《Pokémon Pokopia》官網）

▲透過交換來的家具，可打造出「南瓜怪人」的棲息地，和南瓜怪人成為朋友。（圖／翻攝自《Pokémon Pokopia》官網）

「幫南瓜精收集棒棒糖」注意事項

寶可夢首款慢活沙盒遊戲《Pokémon Pokopia》迎來首個萬聖節主題活動「幫南瓜精收集棒棒糖」，即日起到11月1日，玩家不僅能與全新登場的寶可夢「南瓜精」及「南瓜怪人」成為朋友，還能透過惡作劇收集特別物品「南瓜棒棒糖」，用來兌換深夜慶典為主題的萬聖節限定家具與裝飾品。《NOWNEWS》一次整理活動時間、解鎖條件、糖果收集攻略，讓玩家們一文看懂。《Pokémon Pokopia》首個萬聖節活動就是「幫南瓜精收集棒棒糖」，南瓜寶可夢「南瓜精」將會來到玩家的城鎮，玩家們可和「南瓜精」成為朋友。玩家們還能收集活動特別物品「南瓜棒棒糖」，可用來交換以深夜的慶典為主題的家具等物品，使用這些家具打造棲息地，還能跟「南瓜怪人」成為朋友。10月17日5:00〜11月1日4:59去聽聽在寶可夢中心附近的南瓜精有什麼願望，與牠成為朋友。玩家需要先解鎖「暗沉沉海邊的城鎮」區域，並且獲得索羅亞「偽裝技能」，變身成其他寶可夢喜愛的家具，等到寶可夢靠近後，再突然變回原本的樣子，嚇到寶可夢後就能獲得「南瓜棒棒糖」。收集到「南瓜棒棒糖」後，就能到寶可夢中心跟「南瓜精」交換成特別的家具等物品。使用交換的物品來打造南瓜怪人的棲息地，就能和南瓜怪人成為朋友。如果想要參加「幫南瓜精收集棒棒糖」活動，玩家主要先把遊戲更新到「Ver.2.0.1」版本，並且實現城鎮「重要的願望」，重建「寶可夢中心」，從「暗沉沉海邊的城鎮」的索羅亞學會「模仿」招式。另外，要注意的是，主機日期跟活動時間不合，就不能開啟本活動，本活動不會在遊戲中的「雲島」、「冒泡泡海底的城鎮」發生。