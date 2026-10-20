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▲田曦薇直接發紅包給觀眾。（圖／翻攝自微博@田曦薇）

▲田曦薇戲約不斷，晉升頂流。（圖／翻攝自微博）

田曦薇主演的《嫁金釵》10月16日開播，不到5天優酷熱度就破萬，田曦薇第一天就在微博發文，務必得先把各位的隨禮清點明白，急什麼，少不了你的。」18日熱度創新高時，她話不多說直接發了3萬元人民幣（約台幣15萬元）紅包給粉絲搶，讓所有人大讚田曦薇實在太帥。田曦薇在《嫁金釵》開播第一天，就在微博發文，「替嫁上崗第一天，務必得先把各位的隨禮清點明白，急什麼，少不了你的。」雖說是劇中台詞，但也釣出男主角閆桉回覆，「還在待機中，趕不上這熱鬧了…沒事，等我醒來，這府裡大大小小掌局之事，自然少不了我的。 」將CP線炒熱。開播第三天《嫁金釵》熱度就破萬，田曦薇二話不說在微博發送3萬元紅包，僅寫下4字「謝謝大家」，讓劇迷大讚這筆破萬點還狠，「謝謝你，沾光了」、「小田活該大紅」、「田曦薇你太偉大了」、「恭喜寶寶太爭氣了」。田曦薇今年大走事業運，先是靠著與張凌赫主演的《逐玉》番位升級，又推出懸疑現代劇《低智商犯罪》，《嫁金釵》隨即開播，一整年到哪都能看到她，作品在騰訊、愛奇藝、優酷三大平台迅速破萬，晉升95花頂流，之前打破這項紀錄的是虞書欣，就連趙露思都沒能達標。與此同時，田曦薇正在和魏大勛拍攝新戲《青風吹又生》，再次分飾兩角，造型有職場、千金、新中式等，最新曝光的2套禮服將她的完美曲線完全展露出來，只能說擁有田曦薇這樣的女主角，造型師們各個都摩拳擦掌，想表現一番了。