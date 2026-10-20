現在只有滿滿的痛苦，但我仍為這支球隊感到無比自豪。」

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守護者一度追近 卻被光芒長打擊潰

守護者團隊薪資墊底 卻譜寫小市場奇蹟

守護者今年團隊薪資僅7550萬美元，排名全聯盟30隊墊底，與高居全聯盟前段班的洛杉磯道奇（約3.39億美元）或紐約大都會（約3.52億美元）相比，守護者隊的團隊薪資僅有豪門球隊的五分之一左右，如果打進世界大賽，將創下百年紀錄，但如今確定夢碎。

主帥沃特難掩失望：現在只有滿滿的痛苦

現在只有滿滿的痛苦。但我仍為這支球隊感到無比自豪，但這種感覺真的太痛了，就像刺在心裡一樣。我一直堅信我們是一支能繼續往前走的球隊，但最終還是差了一步。」

美聯中區龍頭克里夫蘭守護者今（20）日於美聯冠軍賽第6戰交手坦帕灣光芒，最終3：7不敵對手遭到淘汰，無緣繼2016年後睽違10年再度闖進世界大賽。守護者今年團隊薪資僅7550萬美元，排名全聯盟30隊最低，如今闖進世界大賽的史上最低薪神話破滅，41歲主帥沃特（Stephen Vogt）賽後感性發聲，難掩失望地表示：「本場比賽守護者一路處於劣勢，雖在8局上追回2分展現韌性，將比分縮小至1：5，但8局下隨即被光芒重砲迪亞茲（Yandy Díaz）敲出一記奠定勝基的左外野方向兩分砲，徹底重創反攻氣勢，最終無奈吞敗。守護者在本季分區系列賽面對擁有村上宗隆的芝加哥白襪時，曾展現驚人的強韌意志，在連吞2敗的絕境下連勝3場完成逆轉；然而來到美聯冠軍賽，這股關頭奇蹟並未能延續。賽後接受採訪時，守護者總教練沃特難掩失望地表示：「面對賽季的遺憾結束，佛格特也向全隊喊話：「希望大家記住並消化這份痛楚，將它轉化為陪伴我們度過這個休賽季、繼續前進的養分。」