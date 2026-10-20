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▲第3度「被死亡」！金正恩體重破140公斤 每次神隱必傳病危（圖／路透社／達志影像）

北韓領導人金正恩又「被死亡」了！近日社群媒體瘋傳，金正恩因嚴重腦溢血，在中國北京協和醫院搶救無效身亡。消息傳得沸沸揚揚之際，北韓官媒朝中社19日發布金正恩帶著女兒金朱愛參觀服飾展覽的最新照片，照片中的金正恩氣色看起來不錯，外界解讀是北韓在用行動闢謠。根據《紐約郵報》報導，謠言源頭是流亡美國的中國異議人士謝萬軍。他在X平台發文聲稱，金正恩近日突然腦溢血陷入昏迷，北京協和醫院派出醫療團隊赴平壤搶救，但因當地手術設備落後，緊急把金正恩送往北京動手術，卻因錯過黃金搶救時間，最終治療無效。謝萬軍還寫道，金正恩已經死在北京協和醫院，遺體被送回北韓，但目前「密不發喪」。他在另一則英文貼文中更聲稱，北韓目前由金正恩的胞妹金與正掌權，中共為了避免北韓陷入動亂，據說派出9,000名兵力前往平壤，協助金與正穩定政權。不過，這些說法都沒有任何證據佐證。就在死訊傳開的同時，朝中社19日公布金正恩的最新活動照片，畫面中他和女兒金朱愛一起參觀服裝與鞋類展覽。朝中社的報導完全沒有提到相關傳聞。謝萬軍隨後質疑，朝中社是故意用金正恩生前的舊照片「掩蓋真相」，還聲稱照片是金正恩和妻子李雪主過去逛服飾店的舊照。不過，照片中陪在金正恩身邊的其實是女兒金朱愛，顯然是謝萬軍看錯了人。金正恩的健康狀況一直是外界關注焦點。南韓國家情報院上月底向國會報告指出，金正恩體重已超過140公斤，屬於「極度肥胖」，是心血管疾病的高危險群。不過國情院也強調，金正恩行動自如，爬樓梯的速度還很快，身邊有專屬醫療團隊密切照護，目前沒有發現任何健康異常跡象。外界之所以格外擔心，和金家的家族病史有關。法新社指出，金正恩菸癮很重，而他的父親金正日和祖父金日成都是肥胖的老菸槍，最後也都死於心臟疾病。曾和金正恩私廚共事的前飯店主廚也透露，金正恩偏愛生肉和高級料理，包括魚子醬、龍蝦和鵝肝。事實上，金正恩已經不是第一次傳出病危或死亡謠言。2014年，金正恩曾連續將近6週沒有公開露面，再次現身時竟然拄著拐杖。幾天後，南韓情報機構證實，他動了手術，切除腳踝上的囊腫。2020年的那一次更是鬧得滿城風雨。金正恩當年4月11日出席政治局會議後就消失在公眾視線中，連4月15日祖父金日成誕辰紀念活動都缺席，外界傳言四起。由北韓脫北者經營的媒體《Daily NK》報導，金正恩因為菸癮重、肥胖和過度勞累，接受了心血管手術；美國CNN也引述匿名官員說法，指華府正在監控金正恩術後「病危」的情報，各種死亡傳言隨即瘋傳。結果5月1日，金正恩現身平壤附近一座肥料工廠的竣工典禮，謠言不攻自破。儘管朝中社已經發布最新照片，但由於北韓資訊極度封閉，外界無法得知照片的確切拍攝日期，謝萬軍也繼續質疑照片的真實性。截至目前，南韓政府和美國政府都沒有對這次傳聞發表正式評論。從過去的經驗來看，金正恩的健康謠言往往「來得快、去得也快」，但只要他一陣子沒有露面，類似的傳聞恐怕還會再出現。