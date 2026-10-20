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2026台北市長選戰升溫，信民協會今（20）日公布由民調專家戴立安規劃的最新台北市長民調，民進黨參選人沈伯洋支持度達50.3％，高於尋求連任的台北市長蔣萬安33.3％。對此，資深媒體人黃暐瀚觀察到，不同民調均呈現蔣萬安下滑、沈伯洋上升的趨勢，並直言台北市「藍綠對決，綠從未贏」的魔咒，很有可能，將在2026年被打破。「洋流超車，黃金交叉。」黃暐瀚指出，沈伯洋已經贏了蔣萬安17%，第一份超車民調出現了，他直言，民調是一時一地，可以注意，不必在意，但不論是戴立安民調或是《TVBS》民調，蔣萬安下滑、沈伯洋上升的「趨勢」一致，台北市「藍綠對決，綠從未贏」的魔咒，很有可能，將在2026年被打破。黃暐瀚提到，當上週新北市長民調中，蘇巧慧因洋流外溢，從贏0.5拉大為13.1；今天沈伯洋會贏兩位數，完全不令人意外。雖然，這在台北市確實「難以想像」，但民調反映的，就是當下真實的民意。與此同時，黃暐瀚也請大家注意，「民調意向」絕不等於「投票結果」，投票行為還有很多變數會影響，其中最大的變數，就是「恐懼感」與「仇恨值」。至於很多網友好奇，該如何解讀今天公布的台北市長民調？黃暐瀚表示，其實自己在昨天的直播中，已經把想講的都講完了，他強調：「永遠記得：十個朋友，比不過一個敵人。朋友不一定幫你，敵人一定會想盡辦法要弄死你。」