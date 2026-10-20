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淘寶雙11今晚8點開搶！官方8.5折、疊券最低7.2折

▲2026淘寶雙11於10月20日晚間8點正式開跑，指定商品官方立減8.5折，疊券最低7.2折，另有每日限量運費券及滿額免運優惠。（圖／淘寶提供）

5千萬件大型家具可直郵台灣！超過70公斤也能買

淘寶雙11商品折扣與免運優惠

▲淘寶雙11推出多項限時優惠，包括Visa卡最高滿1112元折1111元、街口支付滿千折百，以及每日限量20元人民幣直郵運費券。（圖／淘寶提供）

年度網購最大檔期雙11購物大戰開跑，淘寶宣布2026年雙11購物節將於今（20）日晚間8點正式開跑，一路持續至11月13日，指定商品官方立減8.5折，如果有優惠券疊加起來最低可享7.2折，大量商品滿人民幣99元，約為台幣482元，就能免運送到台灣。今年則擴大跨境家具直郵服務，超過5千萬件大型家具可配送到台灣，超過70公斤的床組、沙發也能買，此外，還有Visa滿1112元折1111元、每日限量運費券等優惠。淘寶天貓海外宣布，今年雙11活動自10月20日晚間8點起至11月13日晚間11點59分，指定商品享官方立減8.5折，搭配優惠券後最低可享7.2折，除了商品折扣，今年也推出免運及運費券優惠，除了滿人民幣99元，即可免運送到家。官方另提供人民幣20元直郵運費券，適用快捷及海運直郵服務，10月20日晚間8點首波開搶，10月21日起每天凌晨0點、中午12點限量發放，領券後24小時內有效。今年淘寶大幅擴大大型家具跨境直郵服務，淘寶表示，繼今年618推出沙發直郵服務後，今年雙11進一步擴大至沙發、床組、桌類、椅類及櫃類等五大家具品類，超過5千萬件大型家具納入直郵服務範圍，包括餐桌、書桌、電競桌、餐椅、衣櫃及鞋櫃等，部分超過70公斤的大型家具也能配送到台灣。針對指定商品，淘寶透過官方跨境物流及台灣在地合作夥伴，提供從下單、通關、跨境運輸到送貨上門的服務，部分家具還能選擇安裝及付費送上樓，不必另外尋找搬運業者。◾官方立減8.5折：指定商品享8.5折，疊加優惠券最低7.2折。◾人民幣20元運費券：10月21日起每天凌晨0點、中午12點發放，領取後24小時內有效。◾尊榮服務5折：官方直郵可5折加購尊榮服務，涵蓋包稅與指定售後保障。◾88VIP會員優惠：首波可領7張專屬消費券，總面額人民幣1555元，領取至10月24日晚間11點55分。◾Visa全卡別89折：10月20日至11月13日，每晚8點搶8.9折抵扣券，最高折抵111元。◾支援台灣退貨：超過13億件商品支援退貨服務，其中有3億件商品支援台灣超商退貨。◾加碼抽獎：參加官方帳號指定活動，有機會獲得12款張凌赫與淘小寶表情貼圖，以及張凌赫限量周邊禮盒，其他抽獎獎品包括iPhone 18 Pro Max、AirPods Pro 3、7-ELEVEN新台幣100元電子禮券及米家螢幕掛燈等。